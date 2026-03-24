Теракт у Бучі: 21-річному місцевому жителю повідомлено про підозру

Повідомлено про підозру 21-річному чоловіку

У Бучі 21-річному місцевому мешканцю повідомлено про підозру у вчиненні теракту.

Про це повідомила пресслужба Офісу генпрокурора у Telegram.

За даними слідства, у березні 2026 року хлопця завербували представники через онлайн-гру спецслужби рф. Надалі він підтримував зв’язок із куратором у месенджері, де отримував інструкції та кошти для підготовки вибухів.

Діючи за вказівками, підозрюваний придбав необхідні компоненти, виготовив два саморобних вибухових пристроя та підготував їх для дистанційного підриву.

23 березня один із пристроїв було приведено в дію поблизу житлового будинку у Бучі. Вибухом пошкоджено фасад будівлі, вікна та припарковані автомобілі.

Другий пристрій спрацював після прибуття правоохоронців на місце події. Унаслідок вибуху постраждали правоохоронці, також завдано додаткових руйнувань.

За версією слідства, дії підозрюваного були спрямовані на залякування населення та дестабілізацію ситуації, що є характерними ознаками терористичного акту.

Триває досудове розслідування, встановлюються всі причетні особи, зокрема організатори та координатори злочину. Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

У квартирі підозрюваного правоохоронці також виявили синтетичні наркотики. Наразі вирішується питання про додаткову кваліфікацію за незаконне зберігання наркотичних речовин.

До суду скеровано клопотання про обрання затриманому міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Речові докази, знайдені у квартирі підозрюваного / © Офіс генерального прокурора

Підозрюваний визнав провину

Затриманий за підозрою у вчиненні теракту в Бучі, внаслідок якого дістали поранення двоє правоохоронців, повністю визнає свою провину.

Про це, як передає «Укрінформ», повідомив очільник управління карного розшуку поліції Київщини Андрій Кравчук.

«Затримано місцевого мешканця — ним виявився 21-річний хлопець, раніше не судимий, який проживав неподалік місця скоєння злочину. На сьогодні затриманий повністю визнає свою провину», — заявив Кравчук.

За його словами, слідство встановило, що мотивом злочину була фінансова винагорода — фігурант мав на меті заробити по 25 тис. грн за кожен вчинений вибух.

Наразі правоохоронці встановлюють можливих спільників, які могли допомагати підозрюваному у виготовленні чи придбанні вибухових пристроїв.

Стан поранених правоохоронців наразі стабільний, їхньому життю нічого не загрожує.

Кравчук пояснив, що метою зловмисників була дестабілізація ситуації на Київщині та завдання максимальної шкоди цивільному населенню і поліцейським, які прибувають на виклики. Він запевнив, що ситуація в регіоні повністю контрольована.

Посадовець також додав, що завдяки оновленим алгоритмам реагування, про які раніше зазначав міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, вдалося уникнути більшої кількості жертв.

Нагадаємо, раніше затриманий розкрив шокувальні подробиці, чому виконував накази. Чоловік стверджує, що діяв за вказівкою невідомих осіб, які шантажували його вбивством матері.

Раніше ми писали, що інцидент стався у понеділок вранці поблизу багатоквартирного будинку в Бучі. Після першого вибуху, який пошкодив вікна будівлі, на місце прибули оперативні служби. Під час огляду території стався другий вибух, внаслідок якого двоє поліцейських дістали поранення середньої тяжкості.