Теракт у Броварах: Офіс Генпрокурора оголосив підозру двом виконавцям / © Офіс Генерального прокурора

Реклама

Двом зловмисникам, причетним до вибуху у Броварах під Києвом, повідомили про підозру у вчиненні терористичного акту.

Про це передає Офіс генерального прокурора.

Йдеться про вибух, який стався ввечері 13 квітня у місті Бровари. Внаслідок підриву біля приватного будинку постраждав 36-річний чоловік.

Реклама

За словами правоохоронців, саморобний вибуховий пристрій було закладено біля паркану та дистанційно приведено у дію. Для цього підозрювані використали мобільний телефон.

© Офіс Генерального прокурора

Один із підозрюваних — 23-річний місцевий житель — забезпечив спостереження за майбутнім місцем вчинення злочину. Інший — 17-річний житель Вінничини безпосередньо виготовив і заклав вибухівку.

За даними слідства, підліток отримав завдання через месенджер та діяв за вказівками представника спецслужб РФ, який пообіцяв винагороду — близько 5 тисяч доларів США.

© Офіс Генерального прокурора

Обом затриманим уже вручено повідомлення про підозру. Наразі вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу. Прокуратура наполягатиме на триманні під вартою без визначення застави

Реклама

Окремо встановлено, що неповнолітній підозрюваний має наркотичну залежність та вже раніше притягувався до кримінальної відповідальності. Фактично дитина була залишена без належного контролю. Через це прокуратура перевірить дії батьків, а також відповідальних органів та служб.

Встановлюється повне коло інших причетних осіб.

Нагадаємо, що днями СБУ запобігла теракту у Хмельницькому. За даними слідства, агент російських спецслужб планував підірвати саморобну бомбу в місці скупчення українських військових.