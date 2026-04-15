Теракт у Броварах: затриманим оголосили про підозру — нові подробиці про фігурантів
Серед підозрюваних у вчиненні теракту в Броварах — неповнолітній підліток-наркозалежний.
Двом зловмисникам, причетним до вибуху у Броварах під Києвом, повідомили про підозру у вчиненні терористичного акту.
Про це передає Офіс генерального прокурора.
Йдеться про вибух, який стався ввечері 13 квітня у місті Бровари. Внаслідок підриву біля приватного будинку постраждав 36-річний чоловік.
За словами правоохоронців, саморобний вибуховий пристрій було закладено біля паркану та дистанційно приведено у дію. Для цього підозрювані використали мобільний телефон.
Один із підозрюваних — 23-річний місцевий житель — забезпечив спостереження за майбутнім місцем вчинення злочину. Інший — 17-річний житель Вінничини безпосередньо виготовив і заклав вибухівку.
За даними слідства, підліток отримав завдання через месенджер та діяв за вказівками представника спецслужб РФ, який пообіцяв винагороду — близько 5 тисяч доларів США.
Обом затриманим уже вручено повідомлення про підозру. Наразі вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу. Прокуратура наполягатиме на триманні під вартою без визначення застави
Окремо встановлено, що неповнолітній підозрюваний має наркотичну залежність та вже раніше притягувався до кримінальної відповідальності. Фактично дитина була залишена без належного контролю. Через це прокуратура перевірить дії батьків, а також відповідальних органів та служб.
Встановлюється повне коло інших причетних осіб.
Нагадаємо, що днями СБУ запобігла теракту у Хмельницькому. За даними слідства, агент російських спецслужб планував підірвати саморобну бомбу в місці скупчення українських військових.