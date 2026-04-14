Теракт у Броварах: двох зловмисників, що причетні до вибуху, затримали (фото)
Поліція встановила та затримала двох молодиків, причетних до вибуху в Броварах. За даними слідства, вони діяли за вказівкою спецслужб РФ.
У Броварах Київської області поліцейські затримали двох осіб, яких підозрюють у причетності до скоєння вибуху, що розглядається як терористичний акт.
Про це повідомляє Національна поліція України.
Вибух стався напередодні, 13 квітня о 22:08. На спецлінію 102 надійшло повідомлення про вибух поблизу приватного будинку. Унаслідок вибухової хвилі тілесні ушкодження отримав чоловік.
Ким виявилися підозрювані в скоєнні теракту в Броварах
Правоохоронці встановили, що до злочину можуть бути причетні двоє молодих чоловіків: 23-річний мешканець Броварів та 17-річний житель Чернівецької області. Обох затримано.
За наявною інформацією, дії фігурантів координувалися представниками спецслужб рф, які пообіцяли грошову винагороду. Один із них, ймовірно, заклав вибуховий пристрій, тоді як інший встановлював мобільний телефон для прихованого спостереження.
Під час проведених обшуків вилучено мобільні телефони, SIM-картки, елементи вибухового пристрою та електрозапали.
Теракт в Броварах: що відомо
Нагадаємо, 13 квітня в Київської області прогримів вибух у приватному секторі Броварів. Загиблих немає.
Раніше у ЗМІ з’явилася інформація про теракт. ТСН.ua цю інформацію підтвердили та наголосили, що наразі уточнюють всі деталі.