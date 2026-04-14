Теракт у Броварах: двох зловмисників, що причетні до вибуху, затримали (фото)

У Броварах стався вибух поблизу приватного будинку

Реклама

У Броварах Київської області поліцейські затримали двох осіб, яких підозрюють у причетності до скоєння вибуху, що розглядається як терористичний акт.

Про це повідомляє Національна поліція України.

Вибух стався напередодні, 13 квітня о 22:08. На спецлінію 102 надійшло повідомлення про вибух поблизу приватного будинку. Унаслідок вибухової хвилі тілесні ушкодження отримав чоловік.

Реклама

Один заклав вибуховий пристрій, інший - встановлював мобільний телефон за допомогою якого велося спостереження / © Національна поліція України

Ким виявилися підозрювані в скоєнні теракту в Броварах

Правоохоронці встановили, що до злочину можуть бути причетні двоє молодих чоловіків: 23-річний мешканець Броварів та 17-річний житель Чернівецької області. Обох затримано.

Під час обшуків вилучено телефони, сім-картки, компоненти вибухівки, електросірники / © Національна поліція України

За наявною інформацією, дії фігурантів координувалися представниками спецслужб рф, які пообіцяли грошову винагороду. Один із них, ймовірно, заклав вибуховий пристрій, тоді як інший встановлював мобільний телефон для прихованого спостереження.

Відомо, що зловмисники діяли за вказівкою спецслужб РФ за обіцянку грошової винагороди / © Національна поліція України

Під час проведених обшуків вилучено мобільні телефони, SIM-картки, елементи вибухового пристрою та електрозапали.

Поліцейські Київщини затримали двох зловмисників причетних до скоєння теракту / © Національна поліція України

Теракт в Броварах: що відомо

Нагадаємо, 13 квітня в Київської області прогримів вибух у приватному секторі Броварів. Загиблих немає.

Реклама

Раніше у ЗМІ з’явилася інформація про теракт. ТСН.ua цю інформацію підтвердили та наголосили, що наразі уточнюють всі деталі.