Теплий суп для Києва: поляки везуть тисячу літрів гарячого журека (фото)

Журек / © wikimedia.org

Польський бізнес долучився до гуманітарної підтримки українців у зимовий період. Власник краківського ресторану Tawerna La Capitana Бартоломей Щочаж оголосив про старт акції «Теплий суп для Києва» (Ciepła zupa dla Kijowa), мета якої — допомогти жителям столиці, які стикаються з морозами та перебоями в опаленні й електропостачанні.

У межах ініціативи до Києва доправлять приблизно тисячу літрів гарячої страви. Роздачу планують у понеділок, 2 лютого. Мешканцям пропонуватимуть традиційний польський журек — густий суп на заквасці, який зазвичай подають із ковбасою, картоплею та вареним яйцем. Організатори зазначають, що ця страва поживна та добре зігріває в холодну погоду.

Поляки везуть киянам тисячу літрів гарячого супу

Бартоломей Щочаж пояснив у соцмережах, що не зміг залишитися осторонь ситуації в Україні. За його словами, багато людей змушені жити в умовах нестачі тепла та базових послуг, тому навіть така допомога може бути важливою.

До організації долучилася й Інес Олекси, яка підкреслює символічність акції. Вона каже, що ініціатива покликана нагадати про взаємну підтримку між поляками й українцями, особливо в часи випробувань.

«Я маю і польське, і українське коріння, тому мені боляче спостерігати за напруженням у відносинах. У складні періоди наші народи мають підтримувати одне одного», — наголосила вона.

Організатори сподіваються, що акція не лише допоможе людям пережити холодну погоду, а й стане прикладом солідарності та людяності.

