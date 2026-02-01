ТСН у соціальних мережах

Київ
368
2 хв

Теплий суп для Києва: поляки везуть тисячу літрів гарячого журека (фото)

Ресторан із Кракова запустив благодійну ініціативу та передасть до Києва близько тисячі літрів гарячого супу, щоб підтримати людей під час холодів.

Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Журек

Журек / © wikimedia.org

Польський бізнес долучився до гуманітарної підтримки українців у зимовий період. Власник краківського ресторану Tawerna La Capitana Бартоломей Щочаж оголосив про старт акції «Теплий суп для Києва» (Ciepła zupa dla Kijowa), мета якої — допомогти жителям столиці, які стикаються з морозами та перебоями в опаленні й електропостачанні.

У межах ініціативи до Києва доправлять приблизно тисячу літрів гарячої страви. Роздачу планують у понеділок, 2 лютого. Мешканцям пропонуватимуть традиційний польський журек — густий суп на заквасці, який зазвичай подають із ковбасою, картоплею та вареним яйцем. Організатори зазначають, що ця страва поживна та добре зігріває в холодну погоду.

Поляки везуть киянам тисячу літрів гарячого супу (5 фото)

Теплий журек для Києва_5 / © фото з соцмереж

© фото з соцмереж

Теплий журек для Києва_4 / © фото з соцмереж

© фото з соцмереж

Теплий журек для Києва_2 / © фото з соцмереж

© фото з соцмереж

Теплий журек для Києва_1 / © фото з соцмереж

© фото з соцмереж

Теплий журек для Києва_3 / © фото з соцмереж

© фото з соцмереж

Бартоломей Щочаж пояснив у соцмережах, що не зміг залишитися осторонь ситуації в Україні. За його словами, багато людей змушені жити в умовах нестачі тепла та базових послуг, тому навіть така допомога може бути важливою.

До організації долучилася й Інес Олекси, яка підкреслює символічність акції. Вона каже, що ініціатива покликана нагадати про взаємну підтримку між поляками й українцями, особливо в часи випробувань.

«Я маю і польське, і українське коріння, тому мені боляче спостерігати за напруженням у відносинах. У складні періоди наші народи мають підтримувати одне одного», — наголосила вона.

Організатори сподіваються, що акція не лише допоможе людям пережити холодну погоду, а й стане прикладом солідарності та людяності.

Нагадаємо, що у суботу, 31 січня, у Києві стався масштабний збій у роботі громадського транспорту.

Тимчасово було зупинено рух поїздів на всіх трьох гілках столичного метрополітену.

