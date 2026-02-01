- Дата публікації
-
- Категорія
- Київ
- Кількість переглядів
- 368
- Час на прочитання
- 2 хв
Теплий суп для Києва: поляки везуть тисячу літрів гарячого журека (фото)
Ресторан із Кракова запустив благодійну ініціативу та передасть до Києва близько тисячі літрів гарячого супу, щоб підтримати людей під час холодів.
Польський бізнес долучився до гуманітарної підтримки українців у зимовий період. Власник краківського ресторану Tawerna La Capitana Бартоломей Щочаж оголосив про старт акції «Теплий суп для Києва» (Ciepła zupa dla Kijowa), мета якої — допомогти жителям столиці, які стикаються з морозами та перебоями в опаленні й електропостачанні.
У межах ініціативи до Києва доправлять приблизно тисячу літрів гарячої страви. Роздачу планують у понеділок, 2 лютого. Мешканцям пропонуватимуть традиційний польський журек — густий суп на заквасці, який зазвичай подають із ковбасою, картоплею та вареним яйцем. Організатори зазначають, що ця страва поживна та добре зігріває в холодну погоду.
Поляки везуть киянам тисячу літрів гарячого супу (5 фото)
Бартоломей Щочаж пояснив у соцмережах, що не зміг залишитися осторонь ситуації в Україні. За його словами, багато людей змушені жити в умовах нестачі тепла та базових послуг, тому навіть така допомога може бути важливою.
До організації долучилася й Інес Олекси, яка підкреслює символічність акції. Вона каже, що ініціатива покликана нагадати про взаємну підтримку між поляками й українцями, особливо в часи випробувань.
«Я маю і польське, і українське коріння, тому мені боляче спостерігати за напруженням у відносинах. У складні періоди наші народи мають підтримувати одне одного», — наголосила вона.
Організатори сподіваються, що акція не лише допоможе людям пережити холодну погоду, а й стане прикладом солідарності та людяності.
