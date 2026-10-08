Пожовкле листя / © pexels.com

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У четвер, 8 жовтня, на Київ чекає осіннє тепло до +23 градусів, яке може виявитися температурним максимумом аж до наступної весни перед прийдешнім дощовим похолоданням.

Як прогнозує синоптикиня Наталка Діденко, 8 жовтня в Києві очікується найтепліший день осені, який може стати температурним піком аж до майбутньої весни. За словами Діденко, у столиці утримуватиметься суха погода з показниками +22…+23 градуси, і подібне тепло найближчим часом малоймовірне.

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«Все ж осінь стає солідною дамою. 9 жовтня у західних областях України та місцями на півночі пройдуть дощі та знизиться температура повітря. Похолодання поки що очікується не дошкульним, прийнятним, проте сонця та тепла явно поменшає», — зазначає синоптикиня.

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На Київщині 8 жовтня, за прогнозом Укргідрометцентру, буде хмарна погода без опадів. Вітер дутиме південний та зі швидкістю 5-10 м/с. Температура повітря по області вдень коливатиметься від +18 до +23 градусів тепла, у столиці очікується від +21 до +23 градусів тепла.

На погодному порталі Sinoptik повідомляють, що хмари, що вкривали небо у Києві вранці, вдень зникнуть, і до самого вечора вони вже не з’являться. Без опадів. Температура повітря 8 жовтня коливатиметься від +13 до +23 градусів тепла.

Погода у Києві 8 жовтня / Джерело: Sinoptik / © скриншот

Водночас синоптики також попереджають, що 9 жовтня у столиці стане прохолодніше — температура повітря коливатиметься від +14 до +17 градусів тепла вдень.

Погода у Києві 9 жовтня / Джерело: Sinoptik / © скриншот

Раніше синоптики розповіли, якою буде погода в Україні 8 жовтня.

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