"Темрява без каналізації і водопостачання": нардепка радить киянам на зиму виїхати з міста

Нардепка Мар’яна Безугла радить жителям Києва на зиму тимчасово виїхати зі столиці.

Про це вона написала у Facebook.

«В останній день літа я м’яко попередила, що зима буде важкою, а блекаут буде. Наголошую на самосвідомості й практиці адаптації кожного: ваше життя і комфорт потрібні насамперед вам і вашим близьким. Запасайтеся, кооперуйтеся. А найкраще — розглянути тимчасовий переїзд цієї осені-зими за місто», — радить Безугла.

Особливо вона закликає подумати над переїздом киян. Нардепка наголосила, що Київ — стратегічна і символічна ціль для росіян.

«Можливо, що його „посадять“ повністю. Повністю — це темрява без каналізації, водопостачання посеред зими», — припустила Безугла.

За словами нардепки, попри проблеми з ППО, росія за бажанням може знищити практично будь-який об’єкт критичної інфраструктури в Україні.

«Питання тільки в кількості ракет і дронів. Якщо в одну ТЕЦ випустити, наприклад, 50 „шахедів“ і з десяток „Іскандерів“, їй кінець, незалежно від наявності захисту», — пояснила вона.

Нагадаємо, що після російського удару у ніч на 10 жовтня, головною метою якої стали об’єкти енергетики, частина областей перейшла на аварійні графіки відключень. Зокрема, у частині столиці блекаут та проблеми з водопостачанням.

За інформацією «Укренерго», аварійні відключення зараз застосовуються у Києві, Київській, Сумській, Харківській, Полтавській, Дніпропетровській, Донецькій і Запорізькій областях.