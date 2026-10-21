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- Київ
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Температура здивує: синоптики дали детальний прогноз погоди у Києві та області на 21 жовтня
У столиці та Київській області 21 жовтня утримуватиметься комфортне тепло з температурою до +17 градусів.
У столичному регіоні 21 жовтня очікується тепла та суха погода з мінливою хмарністю.
Синоптикиня Наталка Діденко прогнозує у Києві теплу погоду із максимальною температурою повітря до +14…+15 градусів тепла. Дощі малоймовірні.
«Така комфортна температура повітря триватиме і надалі, не пропускайте повз себе красиву осінь», — зазначає синоптикиня.
За даними Українського гідрометцентру, 21 жовтня по території Київщини та у місті Києві буде хмарно із проясненнями.
«В Києві без опадів, по області місцями невеликий дощ», — прогнозують синоптики.
Вітер дутиме південно-східний та зі швидкістю 5-10 м/с. Температура повітря по області вдень коливатиметься від +12 до +17 градусів тепла, у столиці очікується від +13 до +15 градусів вище нуля.
На погодному порталі Sinoptik прогнозують у Києві 21 жовтня хмарну погоду і без опадів. Температура повітря упродовж дня коливатиметься від +10 до +14 градусів вище нуля.
Раніше синоптики розповіли, якою буде погода в Україні 21 жовтня.
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