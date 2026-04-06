ТСН у соціальних мережах

Температура різко зміниться: прогноз погоди в Києві на 7 квітня

Завтра в Києві різко похолоднішає. На Київщині навіть очікуються заморозки.

Олена Капнік
Київ.

Київ. / © УНІАН

У Києві, у вівторок, 7 квітня, значно похолоднішає та дощитиме. Температура повітря різко впаде на кілька градусів.

Про це повідомили синоптики Укргідрометцентру.

У столиці буде хмарно з проясненнями. Вночі без опадів. Втім, вдень очікується дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с.

У Києві вночі температура повітря буде +3-5°. Вдень стовпчики термометрів покажуть 6-8° тепла.

У Київській області нічна температура — 1-6° тепла. Окрім того, на поверхні ґрунту — заморозки 0-3°. Вдень температура повітря підніметься до +4-9°.

«Попередження про небезпечні метеорологічні явища по території Київщини. Вночі 7-9 квітня на поверхні ґрунту заморозки 0-3°. I рівень небезпечності, жовтий», — наголосили синоптики.

Як повідомлялося, в зоопарку Києва прокинулися уссурійські білогруді ведмеді Бері та Боб. З весняним потеплінням тварини повернулися до активності й почали досліджувати вуличні вольєри.

