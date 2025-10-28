Синій пес у Чорнобилі / Фото: Dogs of Chernobyl

Реклама

Доглядачі собак із групи Dogs of Chernobyl у Чорнобильському радіаційно-екологічному біосферному заповіднику на Київщині вперше помітили собак із синьою шерстю в зоні відчуження.

Про це пише Daily Mail.

Група Dogs of Chernobyl опублікувала фото, на якому зображено декілька зграй собак, принаймні одна з яких повністю синя.

Реклама

«Минулого тижня вони не були синіми. Ми не знаємо причину і намагаємося зловити їх, щоб з’ясувати, що відбувається. Найімовірніше, вони потрапили під якусь хімічну речовину», — йдеться в повідомленні.

В організації додали, що, хоча колір шерсті викликає тривогу, собаки «мають дуже активний і здоровий вигляд».

Сині собаки у Чорнобилі / Фото: Dogs of Chernobyl

Сині собаки у Чорнобилі / Фото: Dogs of Chernobyl

Сині собаки у Чорнобилі / Фото: Dogs of Chernobyl

Сині собаки у Чорнобилі / Фото: Dogs of Chernobyl

Сині собаки у Чорнобилі / Фото: Dogs of Chernobyl

Сині собаки у Чорнобилі / Фото: Dogs of Chernobyl

Сині собаки у Чорнобилі / Фото: Dogs of Chernobyl

Сині собаки у Чорнобилі / Фото: Dogs of Chernobyl

Сині собаки у Чорнобилі / Фото: Dogs of Chernobyl

Дослідження, проведене 2024 року, показало, що у собак сталася мутація, і вони набули нової «надздібності»: тварини стали несприйнятливі до радіації, важких металів і забруднення.

Вчені зібрали зразки крові у 116 бродячих собак, що мешкають у Чорнобильській зоні відчуження, і виявили дві різні популяції, які генетично відрізняються від інших собак в околицях. Зазначається, що це свідчить про те, що вони адаптувалися до тривалого впливу цього токсичного середовища і пояснює, чому вони продовжують процвітати на пустирі.

Реклама

Норман Дж. Клейман, фахівець з охорони довкілля в Колумбійському університеті, очолив групу дослідників, які вивчали, як життя в суворих умовах вплинуло на генетику собак, оскільки катастрофи, які забруднюють або руйнують середовище проживання, можуть змусити диких тварин адаптуватися до несприятливих змін довкілля.

Клейман і його колеги зібрали зразки крові у 116 «напівдиких» собак, гуманно виловлених у районі Чорнобильської АЕС і за 15 кілометрів від неї, у місті Чорнобиль. Потім зразки крові доправили до США для вилучення ДНК і аналізу, який виявив унікальний генетичний склад собак.

«Таким чином, двом невеликим популяціям собак вдалося вижити в цьому високотоксичному середовищі. Крім класифікації динаміки популяції цих собак… Ми зробили перші кроки до розуміння того, як хронічний вплив множинних шкідливих факторів навколишнього середовища міг вплинути на ці популяції», — сказав Клейман.

Цікаво, що забруднене середовище проживання собак призвело до розвитку в них генетичних мутацій, які передавалися з покоління в покоління, зрештою зумовлюючи їхню адаптацію до суворих умов.

Реклама

Раніше ми писали про те, що собаки у Чорнобильській зоні генетично відрізняються від звичайних. Ба більше, пси, які живуть безпосередньо на території ЧАЕС, розташованої у Прип’яті, відрізняються від тих, які живуть у Чорнобилі. Точні причини відмінності тварин із зони відчуження ніколи не були встановлені, однак нові дослідження показали, що мутація, як вважалося, не є причиною раніше визначеної генетичної диференціації.

За останніми оцінками, близько 800 напівздичавілих собак зараз живуть навколо Чорнобиля, зокрема у деяких найбільш забруднених районах.