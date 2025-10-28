ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
483
Час на прочитання
3 хв

Таємниця Чорнобиля: у зоні відчуження помітили собак із синьою шерстю — фото

В організації Dogs of Chernobyl зазначили, що, хоча синій колір шерсті викликає тривогу, собаки «мають дуже активний і здоровий вигляд».

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Синій пес у Чорнобилі / Фото: Dogs of Chernobyl

Синій пес у Чорнобилі / Фото: Dogs of Chernobyl

Доглядачі собак із групи Dogs of Chernobyl у Чорнобильському радіаційно-екологічному біосферному заповіднику на Київщині вперше помітили собак із синьою шерстю в зоні відчуження.

Про це пише Daily Mail.

Група Dogs of Chernobyl опублікувала фото, на якому зображено декілька зграй собак, принаймні одна з яких повністю синя.

«Минулого тижня вони не були синіми. Ми не знаємо причину і намагаємося зловити їх, щоб з’ясувати, що відбувається. Найімовірніше, вони потрапили під якусь хімічну речовину», — йдеться в повідомленні.

В організації додали, що, хоча колір шерсті викликає тривогу, собаки «мають дуже активний і здоровий вигляд».

Сині собаки у Чорнобилі / Фото: Dogs of Chernobyl

Сині собаки у Чорнобилі / Фото: Dogs of Chernobyl

Сині собаки у Чорнобилі / Фото: Dogs of Chernobyl

Сині собаки у Чорнобилі / Фото: Dogs of Chernobyl

Сині собаки у Чорнобилі / Фото: Dogs of Chernobyl

Сині собаки у Чорнобилі / Фото: Dogs of Chernobyl

Сині собаки у Чорнобилі / Фото: Dogs of Chernobyl

Сині собаки у Чорнобилі / Фото: Dogs of Chernobyl

Сині собаки у Чорнобилі / Фото: Dogs of Chernobyl

Сині собаки у Чорнобилі / Фото: Dogs of Chernobyl

Сині собаки у Чорнобилі / Фото: Dogs of Chernobyl

Сині собаки у Чорнобилі / Фото: Dogs of Chernobyl

Сині собаки у Чорнобилі / Фото: Dogs of Chernobyl

Сині собаки у Чорнобилі / Фото: Dogs of Chernobyl

Сині собаки у Чорнобилі / Фото: Dogs of Chernobyl

Сині собаки у Чорнобилі / Фото: Dogs of Chernobyl

Сині собаки у Чорнобилі / Фото: Dogs of Chernobyl

Сині собаки у Чорнобилі / Фото: Dogs of Chernobyl

Дослідження, проведене 2024 року, показало, що у собак сталася мутація, і вони набули нової «надздібності»: тварини стали несприйнятливі до радіації, важких металів і забруднення.

Вчені зібрали зразки крові у 116 бродячих собак, що мешкають у Чорнобильській зоні відчуження, і виявили дві різні популяції, які генетично відрізняються від інших собак в околицях. Зазначається, що це свідчить про те, що вони адаптувалися до тривалого впливу цього токсичного середовища і пояснює, чому вони продовжують процвітати на пустирі.

Норман Дж. Клейман, фахівець з охорони довкілля в Колумбійському університеті, очолив групу дослідників, які вивчали, як життя в суворих умовах вплинуло на генетику собак, оскільки катастрофи, які забруднюють або руйнують середовище проживання, можуть змусити диких тварин адаптуватися до несприятливих змін довкілля.

Клейман і його колеги зібрали зразки крові у 116 «напівдиких» собак, гуманно виловлених у районі Чорнобильської АЕС і за 15 кілометрів від неї, у місті Чорнобиль. Потім зразки крові доправили до США для вилучення ДНК і аналізу, який виявив унікальний генетичний склад собак.

«Таким чином, двом невеликим популяціям собак вдалося вижити в цьому високотоксичному середовищі. Крім класифікації динаміки популяції цих собак… Ми зробили перші кроки до розуміння того, як хронічний вплив множинних шкідливих факторів навколишнього середовища міг вплинути на ці популяції», — сказав Клейман.

Цікаво, що забруднене середовище проживання собак призвело до розвитку в них генетичних мутацій, які передавалися з покоління в покоління, зрештою зумовлюючи їхню адаптацію до суворих умов.

Раніше ми писали про те, що собаки у Чорнобильській зоні генетично відрізняються від звичайних. Ба більше, пси, які живуть безпосередньо на території ЧАЕС, розташованої у Прип’яті, відрізняються від тих, які живуть у Чорнобилі. Точні причини відмінності тварин із зони відчуження ніколи не були встановлені, однак нові дослідження показали, що мутація, як вважалося, не є причиною раніше визначеної генетичної диференціації.

За останніми оцінками, близько 800 напівздичавілих собак зараз живуть навколо Чорнобиля, зокрема у деяких найбільш забруднених районах.

Дата публікації
Кількість переглядів
483
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie