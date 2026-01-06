Таємні місця київського метро: у Мережі з’явилися рідкісні кадри (фото)

Київське метро / © Фото з відкритих джерел

Київський метрополітен — це не лише звичні маршрути та освітлені платформи, якими щодня користуються тисячі пасажирів, а й величезна мережа законсервованих об’єктів, службових гілок та технічних лабіринтів. Дослідники міської інфраструктури привідкрили завісу та показали, який вигляд має цей закритий світ, недоступний для сторонніх очей.

Про це повідомляє Urbex Tour.

Відлуння минулого: тунелі-привиди та гермозатвори

Одним із найцікавіших об’єктів підземки є закинуті перегони між станціями «Хрещатик» та «Університет». Цю ділянку вивели з експлуатації ще наприкінці 1980-х після появи «Театральної». Сьогодні тут немає рейок, а колишні колії слугують частиною розгалуженої вентиляційної системи. Особливу атмосферу створюють старі гермозатвори — масивні металеві двері, призначені для захисту цивільного населення у разі катастроф, багато з яких уже стали частиною історії.

Тунелі київського метро / © Фото з відкритих джерел

Окреме місце в архітектурі метро посідають «станції-привиди». Найвідоміша з них — «Львівська Брама», зведення якої зупинилося 1997 року через проблеми з виходом на поверхню. Окрім неї, у підземних глибинах існують застиглі у часі станції «Герцена» та «Теличка», які все ще чекають на свій розвиток у майбутніх проєктах міста.

Однією з найвідоміших станцій-привидів є «Львівська Брама». / © Фото з відкритих джерел

Секретні з’єднання та бункери

Мало хто з пасажирів знає про існування службово-з’єднувальної гілки, яка зв’язує всі три чинні лінії метро для перегону потягів між депо. Проте справжні масштаби підземки вражають у технічних зонах. Поблизу «Майдану Незалежності» розташований складний пересадковий вузол, який так і не був завершений. А біля «Арсенальної» можна знайти закинутий пункт техобслуговування.

Одним із найбільш масштабних об’єктів залишається недобудований дизель-бункер кінця 80-х — гігантський підземний лабіринт, розміри якого можна порівняти з цілим житловим кварталом.

Київське метро / © Фото з відкритих джерел

Як зазначають дослідники, попри захопливий вигляд цих локацій, метрополітен залишається стратегічним об’єктом із підвищеним рівнем небезпеки. Самостійні спроби потрапити до службових тунелів не лише є незаконними, а й становлять смертельну загрозу для життя через високу напругу та специфіку роботи підземки.

Тунелі київського метро / © Фото з відкритих джерел

Тунелі київського метро / © Фото з відкритих джерел

