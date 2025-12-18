ТСН у соціальних мережах

209
1 хв

Так любила, що аж вбила: на Київщині жінка зарізала співмешканця

Під час конфлікту жінка завдала 44-річному чоловіку ножове поранення в живіт, від якого він помер на місці події.

Світлана Несчетна
Жінка зарізала свого чоловіка через ревнощі

Жінка зарізала свого чоловіка через ревнощі / © Національна поліція України

На Київщині жінка зарізала співмешканця через ревнощі.

Про це повідомила Київська обласна прокуратура у Facebook.

«За процесуального керівництва Фастівської окружної прокуратури повідомлено про підозру 25-річній мешканці Фастівського району у вчиненні умисного вбивства (ч. 1 ст. 115 КК України). За даними слідства, у приватному будинку в селі Березанщина Фастівського району між підозрюваною та її співмешканцем виникла сварка на ґрунті ревнощів. Під час конфлікту жінка завдала 44-річному чоловіку ножове поранення в живіт, від якого він помер на місці події», — йдеться у повідомленні.

Підозрювану затримано в порядку ст. 208 КПК України та поміщено до ізолятора тимчасового тримання.

Наразі вирішується питання щодо обрання їй запобіжного заходу.

Досудове розслідування здійснюють слідчі Фастівського районного управління поліції.

Тепер 25-річна ревнивиця може провести до 15 років за ґратами.

Нагадаємо, у Києві через ревнощі 34-річний чоловік жорстоко побив знайомого, який помер на місці.

209
