Ситуація зі світлом у Києві може різко покращитися: експерт назвав терміни

Відключення світла у Києві

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Російські атаки протягом останніх трьох тижнів були сфокусовані на ключових елементах енергосистеми Києва, через що ситуація з енергозабезпеченням столиці суттєво ускладнилася. Водночас частина обладнання перебуває на планових ремонтах, які проводилися в межах підготовки до опалювального сезону.

Про це директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко розповів виданню «Еспресо».

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За його словами, внаслідок російських ударів пошкоджено кілька важливих підстанцій та інших об’єктів, які забезпечують передавання електроенергії до Києва. Навіть захищене обладнання, яке вдалося зберегти від повного знищення, у деяких випадках зазнало пошкоджень і потребує відновлення.

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Ситуацію додатково ускладнює те, що на частині об’єктів паралельно тривають планові ремонтні роботи. Через це деякі елементи енергосистеми, зокрема трансформатори, тимчасово виведені з експлуатації.

«Останні тижні дуже сфокусовані удари на тому, щоб ізолювати Київ від загальнонаціональної енергосистеми. Саме тому в Києві й тих регіонах, які фактично приєднані через Київ, зараз вкрай складна ситуація», — пояснив Харченко.

Експерт наголосив, що енергетики нині працюють у цілодобовому режимі, щоб відремонтувати пошкоджене обладнання та повернути його в роботу. Це має дозволити поступово збільшити доступні резерви потужності й покращити ситуацію з електропостачанням.

Водночас Харченко наголосив, що його оцінка не враховує можливих нових російських ударів. Якщо атак не буде, ситуація може почати помітно покращуватися вже протягом найближчих днів.

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«Якщо прибрати атаки з розгляду, то десь за добу-півтори стане легше, а десь за тиждень стане зовсім легше. Але ще раз — я не можу передбачити наступні атаки», — зазначив директор Центру досліджень енергетики.

Нагадаємо, у четвер, 8 жовтня, міністр енергетики Денис Шмигаль повідомив, що російські ударні дрони атакували один із важливих для енергосистеми Києва об’єктів.

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