Ситуація зі світлом і теплом критична, ППО не вистачає: Кличко звернувся до мешканців Києва

Наслідки атаки на Київ 9 січня. / © Associated Press

Реклама

Після масованого удару РФ сотні тисяч мешканців Києві вже дві доби живуть повністю без електрики та опалення. За можливості киянам краще виїхати з міста. Наразі ситуація у столиці критична.

Про це заявив мер міста Віталій Кличко в інтерв’ю BILD.

«Ми робимо все можливе, щоб якнайшвидше відновити електропостачання та теплопостачання мешканців Києва, проте ситуація вкрай критична. Температури наразі опускаються до -20°. Тому ми звертаємося до всіх людей без опалення, які мають змогу відвідати друзів чи родичів або залишити місто — зробити це до усунення проблем», — наголосив міський голова.

Реклама

З його слів, на російський «фюрер» свідомо продовжує бомбардування цивільної інфраструктури, аби досягнути повного блекауту.

«Мета Путіна — повністю знищити тепло- та електропостачальну інфраструктуру бомбардуваннями та зробити міста непридатними для життя», — висловився Кличко.

Водночас, наголошує мер Києва, протиповітряна оборона «не має необхідних ресурсів, щоб ефективно відбивати атаки навіть у Києві».

«Нам терміново потрібні додаткові системи ППО, щоби захистити населення від російських повітряних ударів», — додав мер.

Реклама

Нагадаємо, вночі проти 9 січня Росія масовано атакувала Київ. Загинуло четверо осіб. В окремих районах столиці сталися відключення світла і перебої з та водопостачанням через пошкодження підстанцій, ліній і об’єктів генерації. Окрім того, під час обстрілу росіяни цілеспрямовано атакували котельні міста.

Після цієї атаки у Києві склалася складна ситуація. Мер столиці Віталій Кличко закликав людей виїхати за місто, де є альтернативні джерела живлення та тепла.