Ситуація зі світлом і теплом критична, ППО не вистачає: Кличко звернувся до мешканців Києва
Київ не здатен повністю захиститися від атак РФ, наголосив мер.
Після масованого удару РФ сотні тисяч мешканців Києві вже дві доби живуть повністю без електрики та опалення. За можливості киянам краще виїхати з міста. Наразі ситуація у столиці критична.
Про це заявив мер міста Віталій Кличко в інтерв’ю BILD.
«Ми робимо все можливе, щоб якнайшвидше відновити електропостачання та теплопостачання мешканців Києва, проте ситуація вкрай критична. Температури наразі опускаються до -20°. Тому ми звертаємося до всіх людей без опалення, які мають змогу відвідати друзів чи родичів або залишити місто — зробити це до усунення проблем», — наголосив міський голова.
З його слів, на російський «фюрер» свідомо продовжує бомбардування цивільної інфраструктури, аби досягнути повного блекауту.
«Мета Путіна — повністю знищити тепло- та електропостачальну інфраструктуру бомбардуваннями та зробити міста непридатними для життя», — висловився Кличко.
Водночас, наголошує мер Києва, протиповітряна оборона «не має необхідних ресурсів, щоб ефективно відбивати атаки навіть у Києві».
«Нам терміново потрібні додаткові системи ППО, щоби захистити населення від російських повітряних ударів», — додав мер.
Нагадаємо, вночі проти 9 січня Росія масовано атакувала Київ. Загинуло четверо осіб. В окремих районах столиці сталися відключення світла і перебої з та водопостачанням через пошкодження підстанцій, ліній і об’єктів генерації. Окрім того, під час обстрілу росіяни цілеспрямовано атакували котельні міста.
Після цієї атаки у Києві склалася складна ситуація. Мер столиці Віталій Кличко закликав людей виїхати за місто, де є альтернативні джерела живлення та тепла.