Ситуація з водою і світлом змінилася: що з енергетикою у Києві та регіонах

Відключення світла і води / © ТСН.ua

У Києві покращилася ситуація з водопостачанням та електроенергією. Так, вода з’явилася майже в усіх районах.

Про це повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко.

«Станом на 19:00 у Києві вже повністю відновили водопостачання в усіх районах.

Що ж до електропостачання, роботи ще не завершені. У Києві тривають відновлювальні роботи. Від ночі заживлено 540 тисяч споживачів.

Вона додає, що вдалося запустити інфраструктуру водопостачання у Кіровоградській області. До ранку обіцяють дати воду.

«Завдяки роботі енергетиків протягом дня Черкаську область повністю заживлено, на Донеччині скасовані графіки аварійних відключень», — відзначає Свириденко.

На жаль, аварійні відключення продовжують застосовуватися в окремих районах Києва, Київській, Сумській, Харківській, Полтавській, Кіровоградській областях. Натомість у Дніпропетровській області та на Запоріжжі застосовуються відключення лише для промисловості. Чернігівщина — графіки погодинних відключень (три черги).

Нагадаємо, росіяни 10 жовтня завдали масованого удару по енергетиці України.

Стало відомо, що ворог застосував 497 засобів повітряного нападу:

32 ракети

465 дронів різних типів.

Сили ППО знищили 420 повітряних цілей.