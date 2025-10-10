- Дата публікації
Ситуація з водою і світлом змінилася: що з енергетикою у Києві та регіонах
Через масований удар по енергетиці України 10 жовтня кияни опинилися в умовах відсутності світла й води.
У Києві покращилася ситуація з водопостачанням та електроенергією. Так, вода з’явилася майже в усіх районах.
Про це повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко.
«Станом на 19:00 у Києві вже повністю відновили водопостачання в усіх районах.
Що ж до електропостачання, роботи ще не завершені. У Києві тривають відновлювальні роботи. Від ночі заживлено 540 тисяч споживачів.
Вона додає, що вдалося запустити інфраструктуру водопостачання у Кіровоградській області. До ранку обіцяють дати воду.
«Завдяки роботі енергетиків протягом дня Черкаську область повністю заживлено, на Донеччині скасовані графіки аварійних відключень», — відзначає Свириденко.
На жаль, аварійні відключення продовжують застосовуватися в окремих районах Києва, Київській, Сумській, Харківській, Полтавській, Кіровоградській областях. Натомість у Дніпропетровській області та на Запоріжжі застосовуються відключення лише для промисловості. Чернігівщина — графіки погодинних відключень (три черги).
Нагадаємо, росіяни 10 жовтня завдали масованого удару по енергетиці України.
Стало відомо, що ворог застосував 497 засобів повітряного нападу:
32 ракети
465 дронів різних типів.
Сили ППО знищили 420 повітряних цілей.