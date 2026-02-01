Ситуація з теплом у Києві: яка кількість будинків досі без опалення

Батарея, тепло / © pexels.com

У Києві за минулу ніч до теплопостачання підключили ще понад півтори тисячі багатоповерхівок, які залишилися без тепла через аварійну ситуацію в енергосистемі України. Водночас частина житлових будинків у Києві досі залишається без опалення.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

За його словами, комунальні служби продовжують поетапно відновлювати теплопостачання у різних районах міста.

Яка ситуація зараз

Станом на ранок 1 лютого без тепла залишаються близько 1000 житлових будинків. Фахівці працюють у посиленому режимі, аби якнайшвидше ліквідувати наслідки аварії та повернути опалення до осель киян.

Міська влада запевняє, що роботи не припиняються ані вдень, ані вночі, а всі доступні ресурси задіяні для стабілізації ситуації.

Комунальні служби разом з енергетиками:

усувають пошкодження в мережах;

поетапно підключають будинки до тепла;

контролюють стабільність роботи системи після відновлення подачі теплопостачання.

Раніше повідомлялося, скільки будинків залишаються без тепла у Києві.

Так, станом на 31 січня без опалення залишаються 2600 багатоповерхівок. Переважно вони розташовані на правому березі столиці.

Також відомо, що на лівому березі Києва відновлене постачання води. На пониженому тиску система водопостачання працює в Голосіївському, Печерському та Шевченківському районах. Інформацію оновлюватимуть.