Відключення світла та тепла в Києві: коли покращиться ситуація та чи чекати на дефіцит пального

Яка ситуація зі світлом і теплом склалася у Києві 14 січня

Енергетична ситуація в Києві та області залишається критичною: через наслідки масованих обстрілів та сильні морози близько пів тисячі будинків п’яту добу поспіль живуть без тепла.

Поки в частині Київської області енергетикам вдається стабілізувати ситуацію, столиця продовжує працювати в режимі екстрених вимкнень.

ТСН.ua зібрав усе, що відомо про ситуацію в Києві та області станом на вечір 14 січня.

Ситуація зі світлом та теплом у Києві та області 14 січня

У Києві та області 14 січня діють аварійні відключення електроенергії. У ДТЕК повідомляють, через критичний стан енергосистеми режим подачі світла є нестабільним: приблизно три години на день з електрикою та до десяти годин — без. Час увімкнення може змінюватися через перевантаження мереж та погодні фактори.

Водночас там повідомляють, що у Бучанському районі вдалося стабілізувати ситуацію. Там скасували екстрені відключення світла, натомість запровадили планові графіки.

Віключення світла / © Associated Press

У Бориспільському та Броварському районах тривають екстрені відключення. Так у відомстві зазначають, що в області зафіксовані точкові аварії через негоду.

«Бригади ДТЕК цілодобово працюють в області, щоб подолати наслідки обстрілів та сильної негоди» — зазначають у ДТЕК.

Своєю чергою мер Києва Віталій Кличко зазначає, що ситуація з енергопостачанням та опаленням у столиці залишається критичною. За його словами, це наймасштабніша криза за чотири роки війни.

Він повідомив, шо після масованої атаки 9 січня комунальникам вдалося повернути тепло у більшість із 6 тисяч постраждалих будинків. Зараз без опалення залишаються близько 400 багатоповерхівок, переважно на лівому березі.

Мер запевнив, що ремонти тривають цілодобово, і частині мешканців обіцяють дати тепло вже до кінця дня.

Тим часом у Київській міській державній адміністрації запевняють, що у столиці немає масових випадків «розмерзання» будинків, передає «Hromadske». Там зауважують, що фіксуються поодинокі випадки, наприклад, на сходових майданчиках у будинках.

На що чекати мешканцям Києва: коли електрики стане більше

Прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко заявила, що ситуація із графіками відключення світла в Києві може покращитися 15 січня за умови за відсутності нових атак.

За її словами, наразі на правобережній частині столиці діють графіки 5/5 годин, на Лівобережжі — 3-4 години світла та 9-10 годин відключень. Після перегляду графіків вивільнили 1 ГВт потужності, що дало дві додаткові черги.

Свириденко наголосила, що уряд забезпечує найкритичніші об’єкти генераторами, окрім того найближчими днями відбудеться міжнародне засідання «енергетичного Рамштайну».

Міністр енергетики заявив про повну неготовність Києва до тривалих відключень

Міністр енергетики Денис Шмигаль заявив, що Харків підготувався до обстрілів та відключень світла значно краще за Київ.

За його словами, влада Харкова заздалегідь встановила пересувні котельні та налагодила власну мережу виробництва електрики. Столиця ж виявилася зовсім не готовою до таких викликів, тому тепер у Києві доводиться терміново рятувати ситуацію за допомогою надзвичайних заходів.

«Харків готувався. І обласна, і місцева влада підготували місто. Є мобільні котельні, є відповідна генерація розподілена. Київ, на жаль, був підготовлений набагато слабше. Я навіть скажу, що не підготовлений зовсім. Тому зараз прийдеться вживати кризових заходів», — заявив Шмигаль.

Що відомо про роботу супермаркетів у Києві

Супермаркети Києва працюють у звичному режимі, попри проблеми зі світлом, повідомляє прем’єрка України Юлія Свириденко. Вона спростувала чутки про масове закриття магазинів та запевнила, що продуктові ритейл-мережі використовують генератори, а місто постійно на зв’язку з бізнесом.

У міській владі зазначили, що перебувають у постійному контакті з продуктовими мережами та іншими представниками бізнесу. Місто готове збирати інформацію про додаткові потреби ритейлу та бізнес-спільнот і, за можливості, забезпечувати їх відповідними генераторами.

Супермаркет / фото ілюстративне / © pixabay.com

Чи будуть у столиці проблеми із пальним

Заступник голови КМДА Петро Пантелеєв запевнив, що дефіциту пального в Києві не буде.

За його словами, на відміну від 2022 року, зараз логістика повністю налагоджена, а бензин та дизель доставляють різними перевіреними маршрутами.

Окрім того, заправки мають власні генератори, тому зможуть працювати навіть без світла. Влада наголошує, що приводів для паніки чи ажіотажу на АЗС немає, оскільки ситуація під контролем.

Експерти прогнозують жорсткі графіки відключення світла

Енергетичний експерт Станіслав Ігнатьєв прогнозує, що через сильні морози та пошкодження об’єктів генерації жорсткі відключення світла в Києві триватимуть щонайменше до кінця тижня. Наразі столиця може забезпечити себе власною електрикою лише на 20%, а передати енергію з АЕС заважають зруйновані мережі.

За його словами, особливо складні умови очікують на мешканців висоток (вище 9-го поверху), оскільки місто продовжує працювати за тимчасовими аварійними схемами.

Водночас в коментарі сайту ТСН.ua розповів військовий експерт Олег Жданов зазначає, що Київ є ключовою ціллю російських атак.

«Вони хочуть виключити Київ повністю. Харків — це друга столиця, яку вони намагаються знищити вже не перший рік. Але Київ як столиця — це символ. Якщо Київ «згасне» — вони вважають це своєю величезною перемогою», — зазначив експерт.

За його словами, наразі ворог дедалі частіше б’є не по самому Києву, а по Київській області, намагаючись вивести з ладу високовольтні лінії електропередач, які живлять столицю.

