Ситуація у Києві після атаки РФ: воду відновили повністю, тепло повертають поетапно
Після масованої атаки РФ у Києві відновили теплопостачання у багатоквартирних будинках, однак робота ще триває.
У Києві без тепла залишається понад одна тисяча будинків. До інших подання теплоносія відновили.
Про це сьогодні, 11 січня, повідомив мер столиці Віталій Кличко.
«Водопостачання, з яким у деяких районах були перебої, повернули всім мешканцям. Відновлювальні роботи тривають. Комунальники й енергетики працюють цілодобово. Але ситуація з енергопостачанням у столиці залишається дуже складною. А від електрики залежить робота й теплопідприємств, і водопостачання. Найближчими днями сильні морози, за прогнозами, не відступлять. Тому складна ситуація в столиці триватиме», — зазначив він.
Нагадаємо, внаслідок пошкоджень інфраструктури міста після останньої масованої атаки ворога без теплопостачання залишились 6 тисяч багатоповерхівок.
Напередодні стало відомо, що на Київщині енергетикам вдалося відновити електропостачання понад 370 тисячам родин. Однак погодні умови й надалі суттєво ускладнюють ситуацію.