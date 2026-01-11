ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
49
Час на прочитання
1 хв

Ситуація у Києві після атаки РФ: воду відновили повністю, тепло повертають поетапно

Після масованої атаки РФ у Києві відновили теплопостачання у багатоквартирних будинках, однак робота ще триває.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
У Києві екстрено зупиняли системи постачання води, тепла і електротранспорт

У Києві екстрено зупиняли системи постачання води, тепла і електротранспорт / © Associated Press

У Києві без тепла залишається понад одна тисяча будинків. До інших подання теплоносія відновили.

Про це сьогодні, 11 січня, повідомив мер столиці Віталій Кличко.

«Водопостачання, з яким у деяких районах були перебої, повернули всім мешканцям. Відновлювальні роботи тривають. Комунальники й енергетики працюють цілодобово. Але ситуація з енергопостачанням у столиці залишається дуже складною. А від електрики залежить робота й теплопідприємств, і водопостачання. Найближчими днями сильні морози, за прогнозами, не відступлять. Тому складна ситуація в столиці триватиме», — зазначив він.

Нагадаємо, внаслідок пошкоджень інфраструктури міста після останньої масованої атаки ворога без теплопостачання залишились 6 тисяч багатоповерхівок.

Напередодні стало відомо, що на Київщині енергетикам вдалося відновити електропостачання понад 370 тисячам родин. Однак погодні умови й надалі суттєво ускладнюють ситуацію.

Дата публікації
Кількість переглядів
49
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie