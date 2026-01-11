Ситуація у Києві після атаки РФ: воду відновили повністю, тепло повертають поетапно

У Києві екстрено зупиняли системи постачання води, тепла і електротранспорт / © Associated Press

У Києві без тепла залишається понад одна тисяча будинків. До інших подання теплоносія відновили.

Про це сьогодні, 11 січня, повідомив мер столиці Віталій Кличко.

«Водопостачання, з яким у деяких районах були перебої, повернули всім мешканцям. Відновлювальні роботи тривають. Комунальники й енергетики працюють цілодобово. Але ситуація з енергопостачанням у столиці залишається дуже складною. А від електрики залежить робота й теплопідприємств, і водопостачання. Найближчими днями сильні морози, за прогнозами, не відступлять. Тому складна ситуація в столиці триватиме», — зазначив він.

Нагадаємо, внаслідок пошкоджень інфраструктури міста після останньої масованої атаки ворога без теплопостачання залишились 6 тисяч багатоповерхівок.

Напередодні стало відомо, що на Київщині енергетикам вдалося відновити електропостачання понад 370 тисячам родин. Однак погодні умови й надалі суттєво ускладнюють ситуацію.