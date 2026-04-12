Синоптики попередили про заморозки у Києві та області

Уночі температура повітря у Києві та області опуститься нижче нуля.

Заморозки навесні

Заморозки навесні / © Associated Press

У ніч проти понеділка, 13 квітня, на території Київщини та в українській столиці синоптики прогнозують заморозки.

Про це йдеться у повідомленні Укргідрометцентру.

Згідно з прогнозом, наступний тиждень розпочнеться хмарною з проясненнями погодою. Вночі без опадів, вдень місцями невеликий дощ.

На території області вночі та вранці місцями туман.

Вітер північно-східний, 5-10 м/с.

Уночі температура повітря у Києві та області опуститься нижче нуля.

В області вночі заморозки 0…-3°, вдень повітря прогріється до 9…14° тепла.

У Києві вночі заморозки 0…-2°, температура вдень 10…12° тепла.

Нагадаємо, синоптикиня Наталя Діденко раніше повідомила, що в понеділок, 13 квітня, в Україні розпочнеться поступова зміна погодних умов — температура повітря поволі ставатиме теплішою.

