- Дата публікації
-
- Категорія
- Київ
- Кількість переглядів
- 325
- Час на прочитання
- 1 хв
Синоптики попередили про заморозки у Києві та області
Уночі температура повітря у Києві та області опуститься нижче нуля.
У ніч проти понеділка, 13 квітня, на території Київщини та в українській столиці синоптики прогнозують заморозки.
Про це йдеться у повідомленні Укргідрометцентру.
Згідно з прогнозом, наступний тиждень розпочнеться хмарною з проясненнями погодою. Вночі без опадів, вдень місцями невеликий дощ.
На території області вночі та вранці місцями туман.
Вітер північно-східний, 5-10 м/с.
В області вночі заморозки 0…-3°, вдень повітря прогріється до 9…14° тепла.
У Києві вночі заморозки 0…-2°, температура вдень 10…12° тепла.
Нагадаємо, синоптикиня Наталя Діденко раніше повідомила, що в понеділок, 13 квітня, в Україні розпочнеться поступова зміна погодних умов — температура повітря поволі ставатиме теплішою.