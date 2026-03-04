ТСН у соціальних мережах

Київ
115
1 хв

Синоптики попередили про погодні "гойдалки": прогноз для Києва на 5 березня

У Києві ще тримаються нічні морози, а вдень стане тепліше.

Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Київ.

Київ / © УНІАН

У четвер, 5 березня, у Києві потеплішає. Втім, справжня весна ще не прийшла, адже вночі тримається невеликий мороз.

Про це повідомили синоптики Укргідрометцентру.

Протягом дня у столиці буде хмарно з проясненнями. Опадів не очікується. Вітер північно-західний, 7–12 м/с. Вночі в Києві температура повітря буде 1–3° морозу, а вдень підвищиться до 4–6° тепла.

У Київській області вночі стовпчики термометрів покажуть від +1° до -4°. Вдень потеплішає до 4–9° тепла. Окрім того, в регіоні вночі на дорогах місцями ожеледиця.

Нагадаємо, раніше в Києві розгорівся скандал з льодяними сходами до пам’ятника Магдебурзькому праву. Вони перетворилися на справжній екстремальний атракціон. У Мережі з’явилося відео, на якому група туристів з Франції намагалася піднятися вгору сходами до «скляного» пішохідного мосту на Володимирському узвозі.

115
