Синоптики попередили про погодні "гойдалки": прогноз для Києва на 5 березня

Київ / © УНІАН

У четвер, 5 березня, у Києві потеплішає. Втім, справжня весна ще не прийшла, адже вночі тримається невеликий мороз.

Про це повідомили синоптики Укргідрометцентру.

Протягом дня у столиці буде хмарно з проясненнями. Опадів не очікується. Вітер північно-західний, 7–12 м/с. Вночі в Києві температура повітря буде 1–3° морозу, а вдень підвищиться до 4–6° тепла.

У Київській області вночі стовпчики термометрів покажуть від +1° до -4°. Вдень потеплішає до 4–9° тепла. Окрім того, в регіоні вночі на дорогах місцями ожеледиця.

