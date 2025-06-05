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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
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Синоптики попередили про дощі у Київській області 6 червня

Синоптики прогнозують спекотний день у Києві — до +30°, але в окремих районах можливі дощі.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Погода у Киїівській області на 6 червня

Погода у Киїівській області на 6 червня / © unsplash.com

У п’ятницю, 6 червня у Київській області пройдуть короткочасні дощі.

Про це повідомляє Український гідрометцентр.

Зокрема, на території Київщини та Києва 6 червня спостерігатиметься невелика хмарність.

Температура по області становитиме:

  • вночі 15-20°;

  • вдень 26-31°.

У Києві вночі синоптики прогнозують від 18 до 20° градусів тепла, вдень — близько 30°.

Раніше синоптикиня Наталя Діденко розповіла, коли до України прийде спека.

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