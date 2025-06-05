- Дата публікації
-
- Категорія
- Київ
- Кількість переглядів
- 45
- Час на прочитання
- 1 хв
Синоптики попередили про дощі у Київській області 6 червня
Синоптики прогнозують спекотний день у Києві — до +30°, але в окремих районах можливі дощі.
У п’ятницю, 6 червня у Київській області пройдуть короткочасні дощі.
Про це повідомляє Український гідрометцентр.
Зокрема, на території Київщини та Києва 6 червня спостерігатиметься невелика хмарність.
Температура по області становитиме:
вночі 15-20°;
вдень 26-31°.
У Києві вночі синоптики прогнозують від 18 до 20° градусів тепла, вдень — близько 30°.
Раніше синоптикиня Наталя Діденко розповіла, коли до України прийде спека.
Читайте також:
В Україні різко зміниться погода: на що чекати найближчими днями
У Києві середньомісячна температура була нижче норми, літо запізнилося
Якою буде погода в перший тиждень літа: синоптики здивували прогнозом