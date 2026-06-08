Синергія здала в експлуатацію другий будинок ЖК Синергія Київ

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Будівельна група Синергія офіційно ввела в експлуатацію другий будинок свого столичного проєкту ЖК Синергія Київ. Для інвесторів це важливий момент: будівництво завершено, попереду — оформлення документів, підготовка до отримання ключів і переїзд у власне житло.

Для Синергії це ще один крок у системній реалізації проєкту. На ринку новобудов покупці все уважніше оцінюють не лише ціну й локацію, а й темпи будівництва, регулярність введення будинків в експлуатацію та відкриту комунікацію забудовника з інвесторами.

ЖК Синергія Київ розташований на Позняках — у районі з уже сформованою інфраструктурою. Поруч є транспорт, магазини, сервіси, освітні та медичні заклади, ТРЦ і місця для щоденних справ. Перші поверхи комплексу займає комерція, тож частина потрібних сервісів працюватиме безпосередньо в самому ЖК.

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Територію комплексу формують як двір без авто. Простір біля будинку буде пішохідним, із продуманим озелененням, дитячими зонами, гамаками та альтанками для відпочинку. Рослини підібрані так, щоб двір залишався зеленим і затишним у різні сезони.

Для автомобілів збудували підземний паркінг. До нього можна спуститися ліфтом просто з будинку. Під час повітряних тривог паркінг також може використовуватися як безпечне укриття для мешканців.

Окрему увагу в будинку приділили автономності. Опалення та гаряче водопостачання забезпечує дахова газова котельня. Вона дозволяє гнучко регулювати опалювальний сезон і не залежати від міських тепломереж. На випадок відключень електроенергії передбачений дизельний генератор: він підтримуватиме роботу котельні, ліфтів, насосних станцій, освітлення місць загального користування і систем контролю доступу.

Квартири передаються з розширеним наповненням, щоб власникам було простіше перейти до ремонту. У квартирах виконали тинькування стін і бетонну стяжку підлоги, встановили радіатори, лічильники, вікна Rehau з п’ятикамерним профілем, надійні вхідні двері та водяну теплу підлогу. Для кондиціонерів передбачені кошики, які допомагають зберегти охайний вигляд фасаду.

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Мешканців зустрічатиме світле лобі з високими стелями, виконане за авторським дизайн-проєктом. У будинку також облаштовані коридори, спільні зони та інженерні комунікації для щоденного користування після заселення.

Введення другого будинку в експлуатацію наближає інвесторів до моменту, коли квартира стає не лише вкладенням, а майбутнім домом: з ключами, ремонтом, першими меблями й новим етапом життя в Синергія Київ .

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