Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
450
Час на прочитання
1 хв

Сильні вибухи пролунали на Оболоні: атака на Київ триває

У Києві прозвучали сильні вибухи

Автор публікації
Олена Кузьмич
Атака на Київ

Атака на Київ / © tsn.ua

У столиці, зокрема в Оболонському районі, пролунали сильні вибухи.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Атака росіян триває, мешканців закликають не залишати укриттів.

Нагадаємо, що раніше у Києві оголосили повітряну тривогу: що загрожує столиці.

Мешканцям Києва радять перебувати в укриттях до відбою повітряної тривоги.

Дата публікації
Кількість переглядів
450
