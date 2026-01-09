- Дата публікації
Київ
- 450
- 1 хв
Сильні вибухи пролунали на Оболоні: атака на Київ триває
У Києві прозвучали сильні вибухи
У столиці, зокрема в Оболонському районі, пролунали сильні вибухи.
Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.
Атака росіян триває, мешканців закликають не залишати укриттів.
Нагадаємо, що раніше у Києві оголосили повітряну тривогу: що загрожує столиці.
Мешканцям Києва радять перебувати в укриттях до відбою повітряної тривоги.