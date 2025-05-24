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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
879
Час на прочитання
1 хв

Сильна атака РФ на Київ балістикою та дронами: головні новини ночі 24 травня 2025 року

ТСН пропонує дізнатися про головні події ночі.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Атака на Київ

Атака на Київ / © ДСНС

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 24 травня 2025 року:

  • Київ опинився під ударом комбінованої атаки Читати далі –>

  • У Києві зростала кількість постраждалих унаслідок російської атаки Читати далі –>

  • У Києві уламки дрона впали на торговий центр Читати далі –>

  • Уночі 24 травня дрони РФ атакували Україну: де звучали вибухи Читати далі –>

  • Київ опинився під черговим обстрілом БпЛА та балістики: де працюють рятувальники (фото) Читати далі –>

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