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Сильна атака РФ на Київ балістикою та дронами: головні новини ночі 24 травня 2025 року
ТСН пропонує дізнатися про головні події ночі.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 24 травня 2025 року:
Київ опинився під ударом комбінованої атаки Читати далі –>
У Києві зростала кількість постраждалих унаслідок російської атаки Читати далі –>
У Києві уламки дрона впали на торговий центр Читати далі –>
Уночі 24 травня дрони РФ атакували Україну: де звучали вибухи Читати далі –>
Київ опинився під черговим обстрілом БпЛА та балістики: де працюють рятувальники (фото) Читати далі –>