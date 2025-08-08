"Сила вибуху була така потужна": рестораторка Січкар розповіла про пережиту атаку

Маргарита Січкар і її пошкоджений будинок / © Facebook-сторінка Маргарити Січкар

Рестораторка Маргарита Січкар розповіла про пережиту російську атаку на Київську область 8 серпня, під час якої ворог розгромив її будинок та авто. Родина Січкар не встигла спуститися до підвалу, коли пролунав вибух.

Про це рестораторка повідомила у ефірі телеканалу «Київ24».

За словами Січкар, ворожий «Шахед» вибухнув прямісінько біля її будинку. Житло зазнало максимальних пошкоджень: на стінах пішли тріщини, вилетіли вікна та двері.

«Будинок пошкоджений взагалі максимально. Пішли всюди тріщини, вилетіли всі вікна, двері. Машин немає. Ми просто встигли за п’ять хвилин спуститися в підвал. Вибух вже був, коли ми були на сходах. І слава Богу, це не було, тому що ми були б просто поранені всіма уламками, тому що будинок засипаний повністю склом», — розповіла підприємиця.

«Ти здригаєшся, тому що пам’ятаєш цей вибух. Їх було два. Він вибухнув ось тут, на рівні першого поверху. Удар — і ворота гаражні влетіли у газовий котел. Слава Богу, там мінімальні пошкодження. Я вибігла, виключила газ на вулиці», — додала Січкар.

За її словами, мотор ворожого дрона валявся прямісінько під одними із дверей її будинку.

«Сила вибуху була така потужна. Почало смердіти таким запахом, горілим. Він вибухнув, тут все вигоріло. І мотор валявся прямо у нас під одними дверима», — сказала рестораторка.

Домашні улюбленці, хоч і втекли після атаки, але виявились цілими та неушкодженими.

У будинку побувала комісія, яка оцінила пошкодження. Власники планують відбудувати житло.

Нагадаємо, російські окупанти у ніч проти 8 серпня атакували Київську область ударними безпілотниками. Через удари троє жінок зазнали поранень. У приватному секторі виникли пожежі.

Пізніше стало відомо, що під російською атакою опинилася Буча. Ворожі удари пошкодили сім приватних будинків та дитсадок.