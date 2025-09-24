- Дата публікації
Сидів там, де працював: у київському СІЗО помер колишній співробітник, обвинувачений у побитті до смерті в’язня
У Київському СІЗО помер його експрацівник, який опинився за ґратами в тій самій установі за підозрою у побитті іншого в’язня до смерті.
У Київському СІЗО помер колишній працівник установи, обвинувачений у побитті до смерті в’язня.
Про це передають ДБР і Офіс генпрокурора.
Чоловік раніше був працівником СІЗО. Його підозрюють у низці службових злочинів, що призвели до смерті в’язня у цьому самому СІЗО. Сидів затриманий там же.
За словами правоохоронців, 17 вересня у камері Київського слідчого ізолятора одному з ув’язнених стало зле.
Після медичного обстеження лікарі встановили у нього тяжкі внутрішні ушкодження: закриту травму живота, розрив селезінки, забій підшлункової залози, гематоми брижі тонкої кишки та інші.
Водночас, правоохоронці запевняють, що на тілі експрацівника СІЗО не виявили жодних видимих ознак побиття — синців, подряпин чи саден. Його було госпіталізовано та прооперовано.
Сьогодні, 24 вересня, чоловік помер у лікарні.
Померлий обвинувачуваний був співробітником того самого СІЗО. Він був одним із п’ятьох обвинувачених у справі щодо побиття до смерті в’язня у «Київському слідчому ізоляторі».
Наразі тривають першочергові слідчі дії, встановлюються всі обставини інциденту та можливе коло причетних осіб.
Нагадаємо, що в «Київському слідчому ізоляторі» у грудні 2024 року сталася смерть ув’язненого після зазнаних тілесних ушкоджень.
У цьому слідчому ізоляторі було виявлено системні катування з боку працівників пенітенціарної установи.