Сидів там, де працював: у київському СІЗО помер колишній співробітник, обвинувачений у побитті до смерті в’язня

Тяжкі внутрішні ушкодження: у Київському СІЗО помер експрацівник, обвинувачений у смерті іншого в'язня

У Київському СІЗО помер колишній працівник установи, обвинувачений у побитті до смерті в’язня.

Про це передають ДБР і Офіс генпрокурора.

Чоловік раніше був працівником СІЗО. Його підозрюють у низці службових злочинів, що призвели до смерті в’язня у цьому самому СІЗО. Сидів затриманий там же.

За словами правоохоронців, 17 вересня у камері Київського слідчого ізолятора одному з ув’язнених стало зле.

Після медичного обстеження лікарі встановили у нього тяжкі внутрішні ушкодження: закриту травму живота, розрив селезінки, забій підшлункової залози, гематоми брижі тонкої кишки та інші.

Водночас, правоохоронці запевняють, що на тілі експрацівника СІЗО не виявили жодних видимих ознак побиття — синців, подряпин чи саден. Його було госпіталізовано та прооперовано.

Сьогодні, 24 вересня, чоловік помер у лікарні.

Померлий обвинувачуваний був співробітником того самого СІЗО. Він був одним із п’ятьох обвинувачених у справі щодо побиття до смерті в’язня у «Київському слідчому ізоляторі».

Наразі тривають першочергові слідчі дії, встановлюються всі обставини інциденту та можливе коло причетних осіб.

Нагадаємо, що в «Київському слідчому ізоляторі» у грудні 2024 року сталася смерть ув’язненого після зазнаних тілесних ушкоджень.

У цьому слідчому ізоляторі було виявлено системні катування з боку працівників пенітенціарної установи.