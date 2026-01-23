Світло у Києві: експерт розповів, чому столиця живе в умовах жорстких відключень

Електроенергія / © ТСН.ua

Київ наразі функціонує в режимі енергетичного острова. Місто фактично забезпечується лише тією електроенергією, яку здатне виробити самостійно, оскільки зовнішні канали постачання залишаються зруйнованими після потужної ракетної атаки росіян 9 січня.

Про це в коментарі УНІАН розповів експерт з питань енергетики Геннадій Рябцев.

За словами фахівця, під час останніх масованих обстрілів ворог цілеспрямовано бив по ключових об’єктах генерації та розподілу. Основний тягар удару взяли на себе три головні теплоелектроцентралі міста.

«Під обстрілом були в основному три великі київські ТЕЦ. А саме ТЕЦ-5, ТЕЦ-6 і Дарницька ТЕЦ. І під обстрілами були підстанції, які забезпечують надходження в Київ електричної енергії з інших електростанцій, зокрема з Рівненської АЕС і з Трипільської ТЕС», — наголосив Рябцев.

Саме пошкодження підстанцій призвело до того, що Київ втратив можливість отримувати додаткові мегавати з загальноукраїнської мережі, зокрема від атомної генерації.

Що стало причиною критичних пошкоджень

Експерт звернув увагу на критичний фактор, який вплинув на масштаб руйнувань — нестачу засобів протиповітряної оборони під час атаки 9 січня. Статистика збиття ракет того дня була невтішною, що дозволило ворогу досягти більшості поставлених цілей.

«Оскільки ремонтні роботи тривають вже з 9 січня, це означає, що пошкодження були серйозними. А вони не могли бути несерйозними, тому що атака 9 січня була успішною через великий дефіцит ППО. Дві ракети було лише збито з 18. Це означає, що 16 кудись влучили», — пояснив аналітик.

Який прогноз до кінця зими

Ситуація залишається складною. На думку Рябцева, киянам не варто очікувати суттєвого покращення чи збільшення генерації на столичних ТЕЦ до завершення поточного опалювального сезону. Ступінь руйнувань настільки значний, що швидке відновлення системи наразі неможливе.

«Напевно, зараз Київ працює лише на тій енергії, яка генерується в столиці. І в нас немає підживлення ззовні. Поки не буде відновлено додаткове постачання електричної енергії в Київ ззовні, доти все це (аварійні відключення — ред.) триватиме», — резюмував експерт.

Нагадаємо, енергосистема Києва перебуває у критичному стані через регулярні обстріли та високе навантаження на мережі. За словами гендиректора YASNO Сергія Коваленка, значна частина столиці нині живиться в режимі ручного керування, що унеможливлює прогнозування повернення стабільних планових графіків відключень.

Ситуацію ускладнюють морози, які різко збільшують споживання, постійні аварії під час ремонтів і ризик нових атак. Покращення можливе не раніше потепління, коли навантаження на мережі почне знижуватися.