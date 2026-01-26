Світло та тепло в Києві: нардеп назвав терміни повернення до стабільних графіків

Київ частково без опалення

Ситуація з енергопостачанням та опаленням у Києві залишається складною.

Народний депутат від фракції «Слуга народу» Сергій Нагорняк в етері телеканалу «КИЇВ24» озвучив ключові терміни відновлення критичної інфраструктури міста.

Коли повернеться тепло на Троєщину?

За словами нардепа, мешканцям найбільш постраждалого району доведеться зачекати ще кілька днів.

Термін: від чотирьох до п’яти діб необхідно для повного повернення тепла в оселі киян на Троєщині.

Умова: відновлення роботи ТЕЦ-6, а також стабілізація ТЕЦ-5 та Дарницької ТЕЦ.

Прогнози щодо відключень світла

«Знову ж таки, це за умови відсутності нових обстрілів по критичній інфраструктурі. Якщо вдасться відновити протягом тижня теплоелектроцентраль №6 і повноцінно відновити роботу і п’ятої і Дарницької ТЕЦ, тоді Київ повернеться до повноцінних графіків відключень. Не аварійних, а саме графіків відключень», — наголосив нардеп.

Нагорняк зазначив, що лютий буде непростим місяцем із тривалими обмеженнями, проте є світло в кінці тунелю:

Повернення до стабільних графіків: якщо протягом тижня вдасться відновити роботу ключових ТЕЦ, Київ зможе перейти від аварійних відключень до прогнозованих графіків. Покращення у березні-квітні: більш прийнятний режим енергоспоживання очікується лише навесні. Фактор сонця: полегшення ситуації в березні пов’язують із сезонним збільшенням генерації на сонячних електростанціях.

«Лютий буде так само потенційно з тривалими графіками, але вже з березня ситуація має покращитись внаслідок додаткової генерації за рахунок сонячних електростанцій», — уточнив нардеп.

Важливо: усі прогнози актуальні лише за умови відсутності нових обстрілів по об’єктах критичної інфраструктури.

Нагадаємо, у Києві рятувальники розгорнули наметові пункти обігріву.