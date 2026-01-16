Світло, опалення і транспорт у Києві: свіжі дані та де найгірша ситуація

«Пункт незламності» в Києві / © Getty Images

Київ поступово стабілізує енергосистему, проте 127 будинків досі залишаються без опалення. У КМВА розповіли, які райони столиці страждають найбільше та коли очікувати на перехід до планових графіків відключень світла.

Про це прессекретарка Київської міської військової адміністрації Катерина Поп повідомила у ефірі телемарафону.

Відключення світла в Києві

Наразі у Києві немає житлових будинків, які залишалися б без постійного електропостачання, хоча ще до вчора така проблема існувала. Усі багатоповерхівки нині підпадають під графіки екстрених відключень світла.

Поп уточнила, що згодом столиця перейде на планові графіки обмеження електроенергії, однак конкретні терміни цього переходу поки що не визначені.

Опалення в Києві

«Станом на вчора було 287 будинків без централізованого електропостачання. Станом на зараз — це близько 127 будинків, не враховуючи тих, де опалення не подається через аварійні відключення», — наголосила прессекретарка КМВА.

За її словами, найнапруженіша ситуація й надалі фіксується у Голосіївському та Деснянському районах. В інших частинах столиці проблеми мають локальний характер і пов’язані з окремими аваріями.

Ситуація з транспортом у Києві

«Стосовно транспорту — є проблеми через перепади напруги і через те, що у нас немає повноцінної подачі електроенергії у місті. Такі вимушені кроки застосовуються, тому що електротранспорт споживає достатньо багато енергії», — зазначила Поп.

Вона також повідомила, що найближчим часом місто, ймовірно, збільшить кількість наземних автобусних маршрутів-дублерів. Їх запустили для оцінки пасажиропотоку, і згодом кількість транспорту на цих маршрутах планують наростити.

Нагадаємо, міський голова Києва Віталій Кличко інформував, що станом на 15 січня у столиці без опалення залишалися близько 300 багатоповерхівок. Мер повідомив, що енергетики працюють цілодобово, проте місто досі живе в режимі екстрених відключень світла без графіків. Для стабілізації ситуації критичну інфраструктуру та теплопункти найбпроблемніших будинків заживлюють потужними генераторами та мобільними котельнями, а по всьому місту розгорнуто понад 1200 пунктів обігріву.

Зауважимо, гендиректор Yasno Сергій Коваленко попередив киян, що швидкого покращення ситуації зі світлом не буде, і закликав протриматися щонайменше до завершення лютих морозів. За його словами, відновлення деяких об’єктів потребує тривалого часу, а екстремальні -17 градусів створюють критичне навантаження.