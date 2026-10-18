Світло на Київщині вимкнули без графіків: де запровадили екстрені знеструмлення

Відключення світла 18 жовтня / © unsplash.com

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У Бучанському районі Київської області введено екстрені знеструмлення за вказівкою «Укренерго». Поки світло відключатимуть не за графіком.

Про це повідомили у ДТЕК.

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На Київщині розпочалися екстрені відключення 18 жовтня

«Нагадаємо, під час екстрених відключень графіки не діють», — зазначають енергетики.

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Фахівці запевнили, що за умови будь-яких коригувань ситуації одразу сповіщатимуть жителів у своєму офіційному Telegram-каналі.

Відключення світла: де є графіки 18 жовтня

Нагадаємо, через пошкодження енергетичної інфраструктури внаслідок масованих російських атак 18 жовтня в усіх регіонах України з 06:00 до 23:59 діятимуть графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу.

Водночас у частині областей, зокрема в Києві та на Київщині, Сумщині, Чернігівщині, Черкащині та Полтавщині, запроваджено й графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів, тоді як у Запорізькій, Вінницькій та Тернопільській областях обмеження стосуються переважно непобутових споживачів.

Жителів областей, де діють стабілізаційні та погодинні відключення, а також підприємців закликають із розумінням поставитися до вимушених заходів та споживати електроенергію ощадливо, особливо в години пікового навантаження з 16:00 до 22:00.

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