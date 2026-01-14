Світла немає понад 12 годин: у ДТЕК пояснили киянам, про що це свідчить і як діяти

Дізнайтеся, чому важливо звертатися до ЖЕКу перед дзвінком енергетикам та як чат-боти допомагають швидше знайти аварію в мережі Києва

Через дефіцит електроенергії в енергосистемі графіки відключень стали звичним явищем. Однак, якщо термін відсутності світла у вашій оселі перевищує 12 годин, це може свідчити про локальну аварію на мережах, а не про планові обмеження.

Про це розповіли в ДТЕК.

Алгоритм дій: що робити, якщо світло не з’являється надто довго

Енергетики ДТЕК Київські електромережі пропонують чіткий план, який допоможе заощадити час і пришвидшити відновлення живлення.

Перевірте статус у чат-боті або на сайті. Найшвидший спосіб дізнатися правду — зайти у чат-бот у Telegram або на офіційний сайт компанії. Там відображаються всі зафіксовані аварійні ситуації. Зв’яжіться з ЖЕКом або ОСББ. Якщо в офіційних джерелах енергетиків інформації про аварію немає, проблема може бути у внутрішньобудинкових мережах. Саме балансоутримувач будинку повинен перевірити щитову та за потреби подати офіційну заявку енергетикам.

Чому прямі дзвінки енергетикам — не завжди найкраще рішення

У ДТЕК пояснюють, що щодня отримують тисячі звернень. Більшість із них стосуються відключень через загальний дефіцит, а не через технічні несправності. Велика кількість непрофільних дзвінків заважає оперативно реагувати на реальні надзвичайні ситуації.

«Чим точніше визначена проблема — тим швидше енергетики можуть дістатися туди, де світло справді можна і треба відновити негайно», — наголошують у компанії.

Кількість ремонтних бригад обмежена, тому чітка комунікація через ОСББ допомагає енергетикам правильно пріоритезувати виклики та швидше повертати світло в оселі киян.

