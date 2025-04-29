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- Київ
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Святкування у КМДА: гості пили, гуляли, а потім повкладалися спати просто на підлозі
Поки тисячі киян живуть під обстрілами, ховаються в укриттях та оплакують втрати, у владних кабінетах влаштовують «корпоративи».
У Мережі публікують відео зі святкування влади Києва. Коли зняте це відео — невідомо.
Однак лідер Офісу трансформації Максим Бахматов повідомив у Telegram, що це кабінет управління туризму КМДА.
Це не перший інцидент, коли посадовців КМДА звинувачують у недоречній поведінці під час війни. Поки тисячі киян живуть під обстрілами, ховаються в укриттях та оплакують втрати, у владних кабінетах влаштовують «корпоративи».
Нагадаємо, заступник Кличка Микола Поворозник організував бенкет із шашликами у День жалоби за загиблими внаслідок ворожої атаки на Київ 24 квітня.
На момент публікації офіційної реакції від КМДА чи міського голови не надходило.
Нагадаємо, заступник Кличка отримав підозру у злочині.