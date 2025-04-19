Поліція Києва роз’яснила ситуацію зі сутичками на фестивалі Sunny Bunny

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У Києві попри сутички біля кінотеатру «Жовтень» під час проведення кінофестивалю Sunny Bunny, поліція офіційно не затримувала жодного протестувальника.

Про це повідомила пресофіцерка Нацполіції Наталія Крот Радіо Свобода Україна

«Ніхто нікого не затримує, просто у зв’язку з тим, що зібралися протестувальники проти цього кінофестивалю, підозрілих людей запрошують до відділку поліції для встановлення всіх обставин і їхньої особи», — сказала вона.

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Представниця Національної поліції повідомила, що правоохоронці забезпечують порядок біля кінотеатру «Жовтень», де наразі проходить кінофестиваль Sunny Bunny. Вона уточнила, що у разі порушень правопорядку поліція складає відповідні матеріали на учасників протестів. Наразі порушень на акціях не зафіксовано.

Вона зазначила, що поліцейські чергуватимуть біля «Жовтня» до завершення фестивалю, який триватиме до 25 квітня. Крім того, заходи безпеки посилені через Великодні свята.

Раніше Суспільний мовник повідомляв про сутичку між поліцією та представниками організації «Права молодь», які протестували проти проведення ЛГБТК+ кінофестивалю Sunny Bunny.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що на українців чекає чергова аномалія.