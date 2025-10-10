- Дата публікації
Суцільна темрява: який вигляд мав Київ після масованої атаки РФ (фото)
У п’ятницю, 10 жовтня, РФ атакувала енергетичні об’єкти України. Сильний удар припав на українську столицю — Київ.
Київ продовжує оговтуватися після масованого ракетно-дронового удару. З’явилися фото столиці в умовах відключення світла.
Кадри оприлюднило «Новини Live».
Через потужну атаку на енергетичну інфраструктуру кияни впродовж дня перебували без світла та води. Енергетики та усі відповідні фахівці докладали максимум зусиль, щоб відновити постачання. Ситуація вже покращилася.
Зокрема, станом на 19:00 у Києві повністю відновили водопостачання в усіх районах. А також, додали у ДТЕК, завдяки злагодженій роботі енергетики повернули світло понад 678 тисяч мешканцям столиці.
«Лівий берег знову зі світлом після обстрілів», — акцентували енергетики.
Журналісти показали, який вигляд мав Київ після атаки
Нагадаємо, що ввечері 10 жовтня стало відомо про покращення ситуації з водопостачанням та електроенергією у Києві та регіонах України. Зокрема:
водопостачання повністю відновили для всіх районів столиці;
від ночі електрикою заживлено 540 тисяч споживачів Києва;
до ранку вода має з’явитися у мешканців Кіровоградській області;
повністю заживлено Черкаську область;
скасовано графіки аварійних відключень на Донеччині;
аварійні відключення продовжують застосовуватися в окремих районах Києва, в Київській, Сумській, Харківській, Полтавській, Кіровоградській областях;
відключення для промисловості фіксують у Дніпропетровській області та на Запоріжжі;
графіки погодинних відключень (три черги) дію на Чернігівщині.