Суцільна темрява: який вигляд мав Київ після масованої атаки РФ (фото)

Київ після атаки РФ 10 жовтня / "Новини Live"

Київ продовжує оговтуватися після масованого ракетно-дронового удару. З’явилися фото столиці в умовах відключення світла.

Кадри оприлюднило «Новини Live».

Через потужну атаку на енергетичну інфраструктуру кияни впродовж дня перебували без світла та води. Енергетики та усі відповідні фахівці докладали максимум зусиль, щоб відновити постачання. Ситуація вже покращилася.

Зокрема, станом на 19:00 у Києві повністю відновили водопостачання в усіх районах. А також, додали у ДТЕК, завдяки злагодженій роботі енергетики повернули світло понад 678 тисяч мешканцям столиці.

«Лівий берег знову зі світлом після обстрілів», — акцентували енергетики.

Журналісти показали, який вигляд мав Київ після атаки

Нагадаємо, що ввечері 10 жовтня стало відомо про покращення ситуації з водопостачанням та електроенергією у Києві та регіонах України. Зокрема: