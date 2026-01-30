ТСН у соціальних мережах

1152
1 хв

Сусідські війни: у Києві чоловік заряджав "Теслу" просто від розетки з квартири

Після дев’яти днів без світла мешканці будинку на Русанівці знову отримали електропостачання, але сусіди пересварилися через те, що один із мешканців поставив свій електрокар на зарядку просто з квартири.

Світлана Несчетна
Заряджання електромобіля

Заряджання електромобіля / © Фото Єршової Олександри

У Києві чоловік заряджав Tesla від домашньої зарядки, в будинку вибило автоматичні вимикачі, і він залишився без світла.

Про це пише «Українська правда».

«Іноді у мене немає сил навіть на свій домовий чат. Я живу на Оболоні. І сусіди часом такі наївні! Наприклад, один заряджає від домашньої розетки свою Tesla. І дивується, чому в будинку автомати спрацьовують і світло зникає», — цитує УП одного з енергетиків.

Співробітник ДТЕК поскаржився, що люди не розуміють, що мережі старі, деякі не змінювалися з 1960-х, і вони не розраховані на ці навантаження в умовах, коли енергосистему обстрілюють щодня.

У Мережі також публікують відео, де після дев’яти днів без світла мешканці будинку на Русанівській набережній знову отримали електропостачання, але не обійшлося без конфлікту — сусіди сваряться через те, що один із мешканців поставив свій електрокар на зарядку просто з квартири.

Нагадаємо, у Києві ДТЕК запровадив тимчасові графіки відключень світла. Попри суттєвий дефіцит електроенергії в столиці, енергетикам вдалося запровадити тимчасовий режим відключень, щоб мешканці могли орієнтуватися у плануванні свого часу.

1152
