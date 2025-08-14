Суд над підозрюваним у вбивстві підлітка на фунікулері у Києві: чому засідання зірване

Суд над вбивцею підлітка на фунікулері у Києві

У Києві відбувся шостий зрив судового засідання у справі про вбивство на фунікулері. Генеральний прокурор Руслан Кравченко наполягає, що це — зловживання правом на захист.

Про це генпрокурор Кравченко сказав кореспонденту «Ми Україна».

Руслан Кравченко заявив, що процес триває вже понад рік і постійно затягується. Сьогоднішнє засідання — це вже шостий випадок зриву через дії захисників обвинуваченого Артема Косова.

«Ми будемо звертатися до дисциплінарної комісії, щоб позбавити адвоката права займатися професійною діяльністю. Захисник зобов’язаний дотриматися усіх законів, прав та обов'язків в цьому окремому провадження чи в іншому», — сказав Генпрокурор.

Також наразі досягнуто домовленості з новим адвокатом, аби не зірвати наступне засідання. Воно має відбутися 20 серпня.

Нагадаємо, у Києві 14 серпня відбулося чергове судове засідання у справі про вбивство підлітка на фунікулері у Києві. Підозрюваний поспілкувався із матір’ю Максима Матерухіна.

Йдеться про Артема Косова, який є обвинувачуваним у трагічній загибелі юнака. Він сказав матері хлопця, що йому «дуже шкода через цю ситуацію». При цьому відповідей на усі поставлені запитання він не дав.

Зрештою суд подовжив запобіжний захід Артему Косову до 11 жовтня.