Стрілянина в Києві: поліція оприлюднила перші деталі інциденту

Стрілець

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У Києві сталася стрілянина, внаслідок якої загинули двоє чоловіків. Ймовірна причина — сутичка між мігрантами.

Про це повідомив заступник голови Національної поліції України Андрій Нєбитов.

«Україна приваблює незаконних мігрантів. Вони не питають дозволів, а входять до нас з ноги, розраховуючи, що війна все спише. Проникають, легалізуються, проторюють шлях іншим. І щоб не настала точка неповернення, ми реагуємо жорстко вже зараз», — йдеться у повідомленні.

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Що відомо про стрілянину у Києві

За його словами, інцидент стався на території гаражно-будівельного кооперативу. Попередньо встановлено, що двоє чоловіків прийшли до свого співвітчизника для з’ясування стосунків. Під час конфлікту один із учасників дістав зброю та відкрив вогонь.

Один із постраждалих загинув на місці, другого з тяжкими пораненнями госпіталізували, та врятувати його не вдалося.

У поліції зазначають, що всі учасники події є вихідцями з Кавказького регіону. За попередньою інформацією, причиною конфлікту могли стати суперечки через гроші, отримані внаслідок злочинної діяльності. За даними правоохоронців, загиблі підозрювалися у квартирних крадіжках, що скоювалися під час блекаутів після російських обстрілів. Також повідомляється, що пістолет, використаний під час стрілянини, міг бути викрадений під час одного з таких злочинів.

Підозрюваного у стрілянині затримали. Наразі він перебуває під вартою та відповідатиме перед законом.

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Андрій Нєбитов також навів статистику щодо злочинів за участю іноземців. За його словами, за перші п’ять місяців 2026 року до кримінальної відповідальності притягнули 48 іноземних громадян та осіб без громадянства.

За цей період, за даними поліції, іноземці вчинили 473 кримінальні правопорушення. Серед них — 102 злочини майнового характеру, 83 наркозлочини, 37 фактів незаконного обігу зброї та боєприпасів, 31 правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху та незаконного заволодіння транспортом, а також 21 особливо тяжкий злочин, зокрема вбивства, тяжкі тілесні ушкодження та злочини проти статевої свободи.

Раніше у Києві дорожній конфлікт між двома водіями закінчився стріляниною. Під час суперечки через пріоритет руху один із чоловіків дістав пістолет і тричі вистрілив у бік опонента. Одна з куль влучила 41-річному водієві в живіт, його госпіталізували. Стрільця затримали на дачі в Київській області. Тепер ому загрожує до семи років ув’язненн

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