Стрілянина у готелі Києва: яке покарання загрожує підозрюваному

Пістолет / © pixabay.com

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Вчора, 14 травня, у Святошинському районі Києва сталася стрілянина у готелі. Нападнику повідомлено про підозру у хуліганстві.

Про це повідомила Київська міська прокуратура.

“За процесуального керівництва Святошинської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру 26-річному мешканцю Хмельницької області, який вчинив хуліганство із застосуванням вогнепальної зброї в готелі (ч. 4 ст. 296 КК України).

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Деталі інциденту

Як зазначається, працівники готелю побачили, що мешканець одного з номерів в неадекватному стані ходить коридорами готелю зі зброєю у руках та викликали працівників ДСО. Прибувши в готель, правоохоронці почали з ним розмову, переконуючи віддати зброю. Натомість чоловік, демонструючи небажання це робити, здійснив один постріл в бік відчинених дверей, біля яких нікого не було.

Після цього зловмисника затримали в порядку ст. 208 КПК України.

“У затриманого вилучили зареєстровану на нього зброю та набої до неї. Мотивів своїх дій підозрюваний пояснити не може”, — зазначили правоохоронці.

Санкція статті передбачає від 3 до 7 років позбавлення волі.

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Нагадаємо, у Києві поліцейські затримали 26-річного чоловіка, який відкрив стрілянину у готелі Святошинського району столиці. Як з’ясувалося, стрілець — мешканець Хмельницької області.

Зловмисник нещодавно прибув до Києва по роботі та оселився в готелі. Перебуваючи напідпитку, він здійснив кілька пострілів.

Вилучену зброю передали на експертизу, слідство триває.