ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
105
Час на прочитання
1 хв

Стрілянина у готелі Києва: яке покарання загрожує підозрюваному

Чоловіку, який вчинив стрілянину у Києві, загрожує від 3 до 7 років в’язниці.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Пістолет

Пістолет / © pixabay.com

Вчора, 14 травня, у Святошинському районі Києва сталася стрілянина у готелі. Нападнику повідомлено про підозру у хуліганстві.

Про це повідомила Київська міська прокуратура.

“За процесуального керівництва Святошинської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру 26-річному мешканцю Хмельницької області, який вчинив хуліганство із застосуванням вогнепальної зброї в готелі (ч. 4 ст. 296 КК України).

Деталі інциденту

Як зазначається, працівники готелю побачили, що мешканець одного з номерів в неадекватному стані ходить коридорами готелю зі зброєю у руках та викликали працівників ДСО. Прибувши в готель, правоохоронці почали з ним розмову, переконуючи віддати зброю. Натомість чоловік, демонструючи небажання це робити, здійснив один постріл в бік відчинених дверей, біля яких нікого не було.

Після цього зловмисника затримали в порядку ст. 208 КПК України.

“У затриманого вилучили зареєстровану на нього зброю та набої до неї. Мотивів своїх дій підозрюваний пояснити не може”, — зазначили правоохоронці.

Санкція статті передбачає від 3 до 7 років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Києві поліцейські затримали 26-річного чоловіка, який відкрив стрілянину у готелі Святошинського району столиці. Як з’ясувалося, стрілець — мешканець Хмельницької області.

Зловмисник нещодавно прибув до Києва по роботі та оселився в готелі. Перебуваючи напідпитку, він здійснив кілька пострілів.

Вилучену зброю передали на експертизу, слідство триває.

Пов’язані теми

Дата публікації
Кількість переглядів
105
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie