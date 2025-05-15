- Дата публікації
-
- Категорія
- Київ
- Кількість переглядів
- 105
- Час на прочитання
- 1 хв
Стрілянина у готелі Києва: яке покарання загрожує підозрюваному
Чоловіку, який вчинив стрілянину у Києві, загрожує від 3 до 7 років в’язниці.
Вчора, 14 травня, у Святошинському районі Києва сталася стрілянина у готелі. Нападнику повідомлено про підозру у хуліганстві.
Про це повідомила Київська міська прокуратура.
“За процесуального керівництва Святошинської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру 26-річному мешканцю Хмельницької області, який вчинив хуліганство із застосуванням вогнепальної зброї в готелі (ч. 4 ст. 296 КК України).
Деталі інциденту
Як зазначається, працівники готелю побачили, що мешканець одного з номерів в неадекватному стані ходить коридорами готелю зі зброєю у руках та викликали працівників ДСО. Прибувши в готель, правоохоронці почали з ним розмову, переконуючи віддати зброю. Натомість чоловік, демонструючи небажання це робити, здійснив один постріл в бік відчинених дверей, біля яких нікого не було.
Після цього зловмисника затримали в порядку ст. 208 КПК України.
“У затриманого вилучили зареєстровану на нього зброю та набої до неї. Мотивів своїх дій підозрюваний пояснити не може”, — зазначили правоохоронці.
Санкція статті передбачає від 3 до 7 років позбавлення волі.
Нагадаємо, у Києві поліцейські затримали 26-річного чоловіка, який відкрив стрілянину у готелі Святошинського району столиці. Як з’ясувалося, стрілець — мешканець Хмельницької області.
Зловмисник нещодавно прибув до Києва по роботі та оселився в готелі. Перебуваючи напідпитку, він здійснив кілька пострілів.
Вилучену зброю передали на експертизу, слідство триває.