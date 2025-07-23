Стрілянина у дворі багатоповерхівки в Києві: що відомо

Стрілянина в Києві / © Поліція Києва

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У Подільському районі Києва чоловік відкрив стрілянину по автівці просто у дворі житлового будинку.

Про це повідомила поліція Києва.

Інцидент стався вранці 23 липня. За даними поліції, 35-річний киянин стріляв із травматичної зброї по автомобілю, який проїжджав повз. Він пояснив свої дії конфліктом із водієм, що стався напередодні. На щастя, ніхто не постраждав.

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Зловмисника затримали оперативники спільно з фахівцями кримінального аналізу. Зброю вилучили. Розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 КК України (хуліганство із застосуванням зброї). Порушнику загрожує до семи років позбавлення волі.

Стрілянина в Києві / © Поліція Києва

Стрілянина в Києві / © Поліція Києва

Стрілянина в Києві / © Поліція Києва

Нагадаємо, поліцейські затримали 36-річного мешканця Дарницького району Києва за стрілянину на вулиці після перегляду спортивної трансляції.