Київ
540
1 хв

Стрілялина у Києві: Зеленський відреагував і назвав кількість загиблих

Президент Володимир Зеленський прокоментував трагедію у Києві, де озброєний зловмисник влаштував стрілянину посеред вулиці, вбив людей та захопив заручників.

Дмитро Гулійчук
Президент Володимир Зеленський підтвердив ліквідацію стрільця у Києві

Президент Володимир Зеленський підтвердив ліквідацію стрільця у Києві / © Associated Press

Президент Володимир Зеленський відреагував на цинічний і моторошний злочин, який вчинив уродженець Москви просто посеред вулиці у Києві.

Про це глава держави написав у соцмережах.

Зеленський розповів, що міністр внутрішніх справ Ігор Клименко доповів йому про ліквідацію в Києві нападника, який відкрив вогонь по звичайних людях.

«Усі обставини зʼясовуються. Наразі відомо про 5 загиблих. Мої співчуття рідним та близьким», — зазначив він.

За даними від президента, станом на зараз 10 людей госпіталізовані з пораненнями й травмами. Чотирьох заручників вдалося врятувати.

«Розраховуємо на оперативне розслідування. Працюють слідчі Національної поліції та СБУ. Доручив міністру внутрішніх справ і голові Національної поліції надати суспільству всю перевірену інформацію в цій справі», — підсумував Зеленський.

Зауважимо, що генпрокурор Руслан Кравченко заявив, що від рук терориста загинули 4 людей. Проте, президент Зеленський уточнив, що загиблих п’ятеро.

Стрілянина у Києві: останні новини

Нагадаємо, сьогодні, 18 квітня, у Голосіївському районі Києва невідомий відкрив стрілянину по людях просто посеред вулиці.

Потім він забарикадувався в магазині. Зловмисника ліквідували під час штурму.

За попередніми даними, ім’я підозрюваного — Дмитро Васильченков. Повідомляється, що він народився 21 квітня 1968 року в Москві.

