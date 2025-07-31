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Страшний удар по Києву 31 липня: кількість загиблих знову зросла (відео)
Унаслідок останньої російської атаки по Києву загинули вже 9 людей. Проте рятувальні роботи тривають і їхня кількість може ще збільшитися.
Унаслідок російської атаки по Києву у ніч на 31 липня кількість загиблих знову зросла — загинули вже 9 людей.
Про це повідомили в МВС.
Станом на 15:30 поблизу зруйнованих багатоповерхівок тривають пошуково-рятувальні роботи.
Рятувальники вже вивезли майже 500 тонн будівельних конструкцій, прибрали 36 знищених транспортних засобів. Психологи поліції та ДСНС надали допомогу майже сотні потерпілих.
Також на місцях ворожих ударів працюють мобільні центри міграційної служби та мобільні сервісні центри МВС. Люди, які залишились без документів, вже оформили щонайменше 4 ID-картки та одне посвідчення водія.
Нагадаємо, що у ніч на 31 липня Росія завдала чергового масованого удару по Києву. Спочатку столицю атакували нові реактивні «Шахеди», а потім росіяни завдали ракетного удару. Найбільше постраждали Святошинський і Солом’янський райони.
Зокрема, серед загиблих — шестирічна дитина.
▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: КИЇВ. Була 5 ранку, вибуховою хвилею викидало з квартир! Є загиблі, ДЕСЯТКИ ПОРАНЕНИХ! ВІДЕО ТСН