Стало відомо, коли відновить роботу метро «Чернігівська» у Києві після російського удару

Станція метро Чернігівська у Києві відновлює роботу 23 жовтня — подробиці / © Київська міська прокуратура

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Станція метро «Чернігівська» у Києві, яка нещодавно зазнала пошкоджень унаслідок російського удару, частково відновить роботу вже завтра 23 жовтня.

Про це повідомили у Київському метрополітені.

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Від п’ятниці на станції знову працюватиме вестибюль №1 — вихід у напрямку станції метро «Дарниця». Скористатися ним пасажири зможуть від 5:31 до 23:27.

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«Водночас вестибюль № 2, у напрямку ст. м. „Лісова“, наразі лишається зачиненим для пасажирів», — йдеться в повідомленні.

Удар по станції метро «Чернігівська» — деталі

Нагадаємо, 19 жовтня внаслідок масованої російської атаки на Київ було пошкоджено станцію метро «Чернігівська». Ударом пошкодило вітражні вікна, платформу та фасад станції, а також колії, контактну рейку, системи електропостачання й керування рухом. Через це станції «Чернігівська» та «Лісова» тимчасово закрили для пасажирів.

До ліквідації наслідків обстрілу залучили понад 70 працівників Київського метрополітену. Вже 20 жовтня рух поїздів червоною лінією від «Академмістечка» до «Лісової» повністю відновили. Станція «Лісова» повернулася до звичайного режиму роботи, однак «Чернігівська» залишалася зачиненою. Поїзди проїжджали її без зупинки.

Раніше в коментарі ТСН.ua експерт із транспортного планування Дмитро Беспалов зазначав, що відновлення наземної частини станції «Чернігівська» не повинно бути проблемним, оскільки там немає складної інфраструктури. За його словами, пошкоджені рейки та контактну мережу можна відремонтувати досить швидко, а для тимчасового відновлення платформи використати металеві листи.

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Водночас фахівець наголошував, що наземні ділянки метрополітену залишаються вразливими до російських атак. Окупанти можуть завдавати ударів по станціях, тягових підстанціях та об’єктах електропостачання, фактично зупиняючи рух поїздів. Одним із можливих способів зменшити наслідки таких атак Беспалов назвав децентралізацію транспортних перевезень.

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