Стало відомо, яка наразі ситуація з водою у Києві

Вода / © Pexels

Після масованої атаки на Росії, багато районів Києва залишилися без водопостачання. Наразі водопостачання вже відновлено.

Про це розповіли у пресслужбі Київводоканалу на Facebook.

«Наразі відновлено водопостачання лівобережної частини міста. Нагадуємо мешканцям багатоповерхівок, що на верхні поверхи вода подається завдяки окремим підкачувальним насосам, які не працюватимуть за відсутності електроенергії. Тож на останніх поверхах може бути відсутнє водопостачання, навіть якщо у вашому районі послуга вже відновлена», — йдеться у повідомленні.

