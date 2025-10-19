Стало відомо, як покарали киянина, який заради помсти вбив собаку своєї колишньої дівчини

Зловмисник / © Київська міська прокуратура

У Києві чоловіка, який задушив собаку своєї колишньої дівчини після сварки, примусово направили на лікування в психіатричний заклад із посиленим наглядом.

Про це йдеться у повідомленні Київської міської прокуратури у Facebook.

Шевченківська окружна прокуратура Києва повідомила про ухвалу суду, за якою 28-річного чоловіка, підозрюваного у жорстокому поводженні з твариною та її вбивстві, госпіталізовано до медичного закладу з посиленим режимом спостереження.

Інцидент стався у квітні 2024 року: після конфлікту зі своєю колишньою дівчиною чоловік завдавав ударів по голові її собаки, а потім задушив тварину. Власниця виявила мертвого пса у пакеті біля смітника.

Слідство кваліфікувало дії чоловіка за частиною 3 статті 299 Кримінального кодексу України. Проведені експертизи показали, що під час злочину підозрюваний не усвідомлював свої дії та мав серйозні поведінкові порушення, що обґрунтовує необхідність лікування у психіатричному закладі суворого режиму.

Досудове розслідування здійснювали слідчі Шевченківського управління поліції ГУ Нацполіції Києва. Прокуратура підтримує публічне обвинувачення та контролює виконання судового рішення щодо примусових медичних заходів.

