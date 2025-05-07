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- Київ
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Стало відомо, де у Києві упали уламки ракети
У Соломʼянському районі Києва зафіксовано падіння уламків ракети, що спричинило займання.
У ніч проти 7 травня 2025 року зафіксовано виклик медиків у Соломʼянський район Києва: там падіння уламків ракети.
Про це заявив мер Києва Віталій Кличко.
Бригада прямує на місце.
“Внаслідок падіння уламків сталося займання у Соломʼянському районі. Пожежа в нежитловій будівлі, інформація про постраждалих встановлюється”, — додав очільник КМВА Тимур Ткаченко.
Нагадаємо, що раніше Росія масовано атакувала Запоріжжя "Шахедами".