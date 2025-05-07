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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
1275
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1 хв

Стало відомо, де у Києві упали уламки ракети

У Соломʼянському районі Києва зафіксовано падіння уламків ракети, що спричинило займання.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Влучення у Києві

Влучення у Києві / © із соцмереж

У ніч проти 7 травня 2025 року зафіксовано виклик медиків у Соломʼянський район Києва: там падіння уламків ракети

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко.

Бригада прямує на місце.

“Внаслідок падіння уламків сталося займання у Соломʼянському районі. Пожежа в нежитловій будівлі, інформація про постраждалих встановлюється”, — додав очільник КМВА Тимур Ткаченко.

Нагадаємо, що раніше Росія масовано атакувала Запоріжжя "Шахедами".

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