- Дата публікації
-
- Категорія
- Київ
- Кількість переглядів
- 295
- Час на прочитання
- 1 хв
Стало відомо, чим росіяни атакували Київ
Ворог вдарив по Києву 17 червня дронами-камікадзе, крилатими та балістичними ракетами.
У ніч проти 17 червня російські війська здійснили одну з наймасштабніших атак на Київ та околиці: ворог випустив 175 дронів-камікадзе, понад 14 крилатих ракет і щонайменше дві балістичні ракети.
Про це повідомив голова КМВА Тимур Ткаченко.
«Найбільше житла і майна звичайних киян ворог знищив в Соломʼянському та Дарницькому районах. Сергій Мовенко та Олександр Ковтунов зараз безпосередньо на місцях, спільно з рятувальниками та комунальними залучені до ліквідації наслідків та допомоги населенню», — йдеться в повідомленні.
Найбільших руйнувань зазнали Солом’янський і Дарницький райони. На місцях працюють рятувальники, комунальні служби та очільники районів. У Дарницькому районі розгорнули оперативний штаб у Палаці культури «Дарниця», у Шевченківському — у бібліотеці ім. Костомарова.
«Характер пошкоджень — прямою наводкою на житлову забудову. Ракетами — від верхніх поверхів до підвального приміщення. Маємо справу з конченим ворогом», — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, вночі 17 червня Росія завдала масованої ракетно-дронової атаки по Україні. У Києві зафіксовано масштабні руйнування житлової інфраструктури. У столиці працюють рятувальники.