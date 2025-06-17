Стало відомо, чим росіяни атакували Київ

Наслідки атаки на Київ 17 червня / © ДСНС

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У ніч проти 17 червня російські війська здійснили одну з наймасштабніших атак на Київ та околиці: ворог випустив 175 дронів-камікадзе, понад 14 крилатих ракет і щонайменше дві балістичні ракети.

Про це повідомив голова КМВА Тимур Ткаченко.

«Найбільше житла і майна звичайних киян ворог знищив в Соломʼянському та Дарницькому районах. Сергій Мовенко та Олександр Ковтунов зараз безпосередньо на місцях, спільно з рятувальниками та комунальними залучені до ліквідації наслідків та допомоги населенню», — йдеться в повідомленні.

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Найбільших руйнувань зазнали Солом’янський і Дарницький райони. На місцях працюють рятувальники, комунальні служби та очільники районів. У Дарницькому районі розгорнули оперативний штаб у Палаці культури «Дарниця», у Шевченківському — у бібліотеці ім. Костомарова.

«Характер пошкоджень — прямою наводкою на житлову забудову. Ракетами — від верхніх поверхів до підвального приміщення. Маємо справу з конченим ворогом», — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, вночі 17 червня Росія завдала масованої ракетно-дронової атаки по Україні. У Києві зафіксовано масштабні руйнування житлової інфраструктури. У столиці працюють рятувальники.