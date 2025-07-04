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- Київ
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Стало відомо, чим РФ ударила по Києву та області - моніторингові канали
Повітряна тривога для Києва ще триває.
Сумарно по Києву/Василькову та області було запущено низку російського озброєння.
Про це інформують моніторингові канали.
Зокрема
Від 7 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23.
Понад х150 дронів/імітаційних БПЛА (важко підрахувати, детальнішу інформацію очікуємо від Повітряних сил ЗСУ).
Дві аеробалістичних ракети Х-47М2 «Кинджал».
Наразі спалахнуло понад 40 пожеж в Києві та області.
Нагадаємо, що Київ атакують російські дрони: сталася пожежа