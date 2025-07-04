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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
2441
Час на прочитання
1 хв

Стало відомо, чим РФ ударила по Києву та області - моніторингові канали

Повітряна тривога для Києва ще триває.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
ППО

ППО / © ТСН.ua

Сумарно по Києву/Василькову та області було запущено низку російського озброєння.

Про це інформують моніторингові канали.

Зокрема

  • Від 7 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23.

  • Понад х150 дронів/імітаційних БПЛА (важко підрахувати, детальнішу інформацію очікуємо від Повітряних сил ЗСУ).

  • Дві аеробалістичних ракети Х-47М2 «Кинджал».

Наразі спалахнуло понад 40 пожеж в Києві та області.

Нагадаємо, що Київ атакують російські дрони: сталася пожежа

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