Справдилось найгірше: під час атаки на Київ росіяни вбили родичів працівників "Укрзалізниці"

Атака на Київ 28 серпня / © Associated Press

Реклама

Під час обстрілу Києва 28 серпня загинув 14-річний син працівника «Укрзалізниці», а згодом з-під завалів будинку дістали тіло чоловіка співробітниці «УЗ».

Про це повідомив голова правління АТ «Укрзалізниця» Олександр Перцовський.

Спершу Перцовський написав, що чоловіка співробітниці шукають під завалами будинку. Проте згодом він повідомив трагічну новину — чоловік загинув.

Реклама

«На жаль, справдилось найгірше — тіло чоловіка нашої колеги дістали з-під завалів. Відтак, маємо 2-х родичів залізничників загиблих від варварського влучання по житловій забудові», — додав Перцовський.

Сама залізничниця отримала поранення.

Внаслідок ворожих ударів, що прийшлись по житлових кварталах, загинув і 14-річний син працівника «УЗ» з воєнізованої охорони.

«Удари, що прийшлись по житлових кварталах, принесли залізничній родині неймовірний сум», — написав керівник.

Реклама

За його інформацією, також є співробітники «УЗ», які залишилися без житла.

«Ще маємо двох колег із постраждалим житлом. З усіма — ми поруч у цей скрутний час, надамо максимальну підтримку, вже підшукали тимчасове житло, де є потреба», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, внаслідок нічної атаки на столицю, станом на вечір 28 серпня стало відомо про 19 загиблих людей.

У Дарницькому районі стлиці, де стався удар, наразі працюють рятувальники. Під завалами можуть перебувати ще щонайменше 10 людей. Роботи з розбору руїн не припиняються ні на хвилину, щоб якнайшвидше знайти і врятувати тих, хто вижив. На місці працюють ДСНС, медики та інші екстрені служби.

Реклама

Також від обстрілу постраждала обласна клінічна лікарня в Києві.

Побито книгарні та мистецькі простори, зокрема два книжкових магазини Readeat та «КнигоЛенд», а також художні майстерні, розташовані у приміщенні Київського інституту автоматики.

Тим часом, на думку аналітиків, остання атака РФ показала, що новий масований обстріл ворога — вже незабаром.