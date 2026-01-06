Голосієвський монастир УПЦ МП

У Києві при монастирі УПЦ Московського патріархату діє нелегальна школа, яка «зомбує» українських дітей ворожою пропагандою.

Про це пише «Слідство. Інфо».

Судячи з кадрів на відео, йдеться про Покровський Голосіївський чоловічий монастир УПЦ МП у Голосіївському районі столиці. Ще до повномасштабного вторгнення цей монастир втрапив у скандал, бо там переховувався бойовик так званої «ДНР» з Бразилії Рафаель Лусваргі.

За інформацією видання, у підпільній школі Московського патріархату учні вивчають російську мову, яка в розкладі вказана як «слов’янська», співають радянські пісні та цитують напамʼять Єсеніна.

«Як на мене, краще прочитати молитву, ніж слухати хвилину мовчання, постійно співати гімн цей ненормальний», — каже російською мовою матір школярки, яка навчається у цій школі. Вона визнає, що з родиною хоче виїхати до Росії.

«Цим мають займатися не просто правоохоронні органи, цим має займатися безпосередньо СБУ», — зазначає нардеп Володимир В’ятрович.

Раніше повідомлялося, що на Одещині священник УПЦ МП не дозволив відспівати загиблого воїна у своєму храмі.