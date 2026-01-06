ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
214
Час на прочитання
1 хв

Співають радянські пісні і вчать Єсеніна: у Києві при монастирі УПЦ МП діє нелегальна школа — ЗМІ

Слідство.Інфо» викрило нелегальну школу при Голосіївському монастирі УПЦ МП.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Голосієвський монастир УПЦ МП

Голосієвський монастир УПЦ МП

У Києві при монастирі УПЦ Московського патріархату діє нелегальна школа, яка «зомбує» українських дітей ворожою пропагандою.

Про це пише «Слідство. Інфо».

Судячи з кадрів на відео, йдеться про Покровський Голосіївський чоловічий монастир УПЦ МП у Голосіївському районі столиці. Ще до повномасштабного вторгнення цей монастир втрапив у скандал, бо там переховувався бойовик так званої «ДНР» з Бразилії Рафаель Лусваргі.

За інформацією видання, у підпільній школі Московського патріархату учні вивчають російську мову, яка в розкладі вказана як «слов’янська», співають радянські пісні та цитують напамʼять Єсеніна.

«Як на мене, краще прочитати молитву, ніж слухати хвилину мовчання, постійно співати гімн цей ненормальний», — каже російською мовою матір школярки, яка навчається у цій школі. Вона визнає, що з родиною хоче виїхати до Росії.

«Цим мають займатися не просто правоохоронні органи, цим має займатися безпосередньо СБУ», — зазначає нардеп Володимир В’ятрович.

Раніше повідомлялося, що на Одещині священник УПЦ МП не дозволив відспівати загиблого воїна у своєму храмі.

Дата публікації
Кількість переглядів
214
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie