Спека до +34 і загроза пожеж: якою буде погода у Києві та на Київщині 30 червня

Фото ілюстративне / © Associated Press

Реклама

Останній день червня у Києві та області буде спекотним із температурою до +34 градусів тепла, проте метеорологи попереджають жителів регіону про надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

За прогнозом синоптикині Наталки Діденко, у Києві 30-го червня буде без опадів та спекотно. Температура повітря вдень прогріється до +34 градусів.

На Київщині 30 червня буде невелика хмарність, опадів синоптики не прогнозують.

Реклама

Вітер дутиме північний зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура повітря по області вночі коливатиметься від +18 до +23 градусів тепла, вдень очікується від +29 до +34 градусів тепла. У Києві вночі стовпчики термометрів показуватимуть від +21 до +23 градусів тепла, вдень температура повітря коливатиметься від +31 до +33 градусів тепла.

Водночас метеорологи попереджають про небезпеку на Київщині 30 червня. В області оголошено надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

«Погодні умови сприятимуть високій ймовірності виникнення та розповсюдження пожеж в екосистемах, при наявності джерел займання (відкритого вогню)», — йдеться у повідомленні.

Реклама

За даними погодного порталу Sinoptik, у Києві 30 червня день обіцяє бути ясним. Без опадів.

Температура повітря коливатиметься від +23 градусів тепла вночі до +32 градусів тепла вдень.

Погода в Києві 30 червня / © скриншот

Раніше синоптики розповіли, якою буде погода в Україні 30 червня.

Читайте також:

Реклама

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Новини партнерів