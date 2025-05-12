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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
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Спалах гепатиту А у Києві: захворіли понад 30 людей

Станом на сьогодні зафіксовано інфекційну хворобу у 34 осіб, з них 20 дітей.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
У Києві зафіксували спалах гепатиту А

У Києві зафіксували спалах гепатиту А / © pixabay.com

У Києві фіксують зростання кількості випадків захворювання на вірусний гепатит А. Наразі медики розпочали епідеміологічне розслідування. Фахівці з’ясовують причини і обставини виникнення спалаху, а також вживають усіх необхідних протиепідемічних заходів.

Про ситуацію поінформував головний санітарний лікар Києва Сергій Чумак.

«На сьогоднішній день, я хочу звернути увагу, уже зареєстровано 34 випадки, із них 20 — це діти. Що стосується госпіталізації, то 26 осіб усього госпіталізовано, із них 15 — дітей. При надходженні термінового повідомлення фахівці установи проводять епідрозслідування, тобто спілкування, збір інформації від хворих», — сказав він.

З його слів, на сьогоднішній день з’ясовано, що у мікрорайоні, де проживають, де навчаються ці люди, крім централізованого водопостачання, є бювети. Є також озеро в парку.

«На сьогоднішній день відбувається епідрозслідування. Вода була відібрана у бюветах водопровідної мережі. І на сьогоднішній день ми поки не виявили збудника гепатиту. Що стосується того, що вже скільки людей захворіло, потрібно звернути увагу, що інкубаційний період даної хвороби триває від 14 до 20 днів», — додав він.

Довідка:

Гепатит А — це вірусне захворювання печінки, яке передається внаслідок вживання забруднених овочів чи води. Джерелом інфекції є інфікована людина. На відміну від гепатитів В і С, гепатит А не провокує розвиток хронічної хвороби печінки і рідко закінчується смертю. За даними Всесвітньої організації здоров’я, майже у всіх людей після недуги формується пожиттєвий імунітет до хвороби.

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